Власти Караево-Черкесии направили более 20 млн рублей на выплаты после рождения первенца

ЧЕРКЕССК, 15 августа. / ТАСС /. Более 490 семей в Карачаево-Черкесии получили с начала года выплату на первенца, размер которой в регионе составляет 9428 рублей, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КЧР.

"С начала 2018 года в республике материальную поддержку — ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка — получили 493 семьи на общую сумму более 20,1 млн рублей", — сказали в ведомстве.

На выплаты имеют право семьи, в которых ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, а доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Таким образом, ее получат семьи, доходы которых не превышают 14,772 тыс. рублей.

Выплата предоставляется на ребенка в возрасте до полутора лет. Первично ее назначают сроком на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в КЧР на соответствующие выплаты планируется направить более 43 млн рублей.