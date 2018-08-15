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Власти Караево-Черкесии направили более 20 млн рублей на выплаты после рождения первенца
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Власти Караево-Черкесии направили более 20 млн рублей на выплаты после рождения первенца 

ТАСС 15 августа 2018
ЧЕРКЕССК, 15 августа. /ТАСС/. Более 490 семей в Карачаево-Черкесии получили с начала года выплату на первенца, размер которой в регионе составляет 9428 рублей, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КЧР.
"С начала 2018 года в республике материальную поддержку — ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка — получили 493 семьи на общую сумму более 20,1 млн рублей", — сказали в ведомстве.
На выплаты имеют право семьи, в которых ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, а доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Таким образом, ее получат семьи, доходы которых не превышают 14,772 тыс. рублей.
Выплата предоставляется на ребенка в возрасте до полутора лет. Первично ее назначают сроком на один год, по истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в КЧР на соответствующие выплаты планируется направить более 43 млн рублей.
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