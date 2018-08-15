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«Институт здоровья детей» Минздрава России, 17 августа 2018 года, будет проводить мастер-класс
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«Институт здоровья детей» Минздрава России, 17 августа 2018 года, будет проводить мастер-класс 

Вестник района Гагаринский 15 августа 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
С темой «Применение ботулинического токсина типа „А“ при лечении спастических форм ДЦП», будет проводиться мастер-класс в институте здоровья детей Минздрава России.
В 9:30 состоится Встреча в «Институте здоровья детей» Минздрава России по адресу Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 5, подъезд 13 (вход на территорию со стороны ул. Вавилова). В 10 и 11 часов участники мероприятия смогут послушать лекцию от Куренкова А. Л., после перерыва с 12:00 до 13:00, начнется практическая часть. Организаторы мероприятия просят участников взять паспорта, медицинский халат и сменную обувь.
фото: teleport2001.ru
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