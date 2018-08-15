«Институт здоровья детей» Минздрава России, 17 августа 2018 года, будет проводить мастер-класс

С темой «Применение ботулинического токсина типа „А“ при лечении спастических форм ДЦП», будет проводиться мастер-класс в институте здоровья детей Минздрава России

В 9:30 состоится Встреча в «Институте здоровья детей» Минздрава России по адресу Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 5, подъезд 13 (вход на территорию со стороны ул. Вавилова). В 10 и 11 часов участники мероприятия смогут послушать лекцию от Куренкова А. Л., после перерыва с 12:00 до 13:00, начнется практическая часть. Организаторы мероприятия просят участников взять паспорта, медицинский халат и сменную обувь.

фото: teleport2001.ru