Всего за год в Воронеже построят пять детских садов за 1 млрд рублей 

Учреждения появятся в микрорайонах и густонаселённых кварталах. Управление строительной политики Воронежа объявило поиск подрядчиков для строительства сразу пяти детских садов. Аукционную документацию опубликовали на сайте госзакупок во вторник и среду, 14 и 15 августа. Общая стоимость работ — более 1 млрд рублей. Все учреждения планируют построить до конца августа 2019 года. Новые сады появятся на улице Шишкова в ЖК «Ботанический сад» и улице Артамонова в районе ЖК «Лазурный», а также в микрорайонах Подгорное, Подклетное и Боровое. Подрядчикам предстоит не только построить объекты, но и благоустроить и озеленить прилегающие к ним территории. Самым дорогим станет детский сад общеразвивающего на улице Шишкова, рассчитанный на 310 мест или 13 групп ясельного и дошкольного возраста. Из документации следует, что он будет предназначен для ухода и присмотра за детьми от 2 до 7 лет. Строительство обойдётся в 256,1 млн рублей. Возведение ещё двух садов, расположенных на улице Артамонова и в микрорайоне Боровое и рассчитанных на 280 мест каждый, обойдётся в 239,8 млн и 217,2 млн рублей соответственно. Учреждение на улице Дмитрия Горина в Подгорном сможет принять 220 детей ясельного и дошкольного возраста. Стоимость строительства — 166,1 млн рублей. А детский сад на улице Красочной в микрорайоне Подклетное станет самым маленьким из пяти. Он сможет принять всего 150 малышей, а его возведение обойдётся властям в 138,1 млн рублей. К строительству всех пяти объектов приступят осенью 2018 года. Детские сады появятся рядом с новыми школами. Строительство соцобъектов новый мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал одним из приоритетов городских властей. До 2020 года в городе должно появиться 14 новых детских садов и 10 школ. Дарья Крымова