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Депутат Госдумы инициирует комплексную проверку детских площадок в Петербурге
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Депутат Госдумы инициирует комплексную проверку детских площадок в Петербурге 

АСН-Инфо 15 августа 2018
Фото: АСН-Инфо
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Михаил Романов направил обращения Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой провести комплексную проверку детских площадок Фрунзенского района Петербурга.
Депутат просит, в частности, исследовать состав красок, а также других использованных на объектах покрытий, и проверить качество их уборки и соблюдение правил эксплуатации.
Обращение направлено в связи с недавним происшествием. Напомним, семилетний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован с детской площадки на Софийской улице. Врачи предполагают отравление неизвестным веществом, которое ребенок, предположительно, нашел на территории площадки. Результаты анализов пока не известны.
«Детские городки специально предназначены для досуга детей, значит, они должны быть максимально безопасными. Случай на Софийской улице может стать прецедентом и поводом для более строгого и ответственного подхода контролирующих органов ко всем составляющим оборудования детских площадок», — отметил депутат.
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