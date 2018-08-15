Китай продолжит повторную вакцинацию детей, которые получали некачественные лекарственные препараты

Пекин, 15 августа / Синьхуа / — Органы здравоохранения КНР приняли решение о повторной вакцинации дополнительной группы детей, которые ранее получили некачественные КДС-вакцины /против коклюша, дифтерии и столбняка/. Об этом сегодня сообщил в обнародованном совместно с профильными структурами официальном документе Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Подобные меры связаны с ранним выявлением двух партий некачественной КДС-вакцины, которые были поставлены компанией Changchun Changsheng Life Sciences. Повторная вакцинация группы детей, которые проходили лечение с использованием лекарств из первой партии, началась еще в феврале.

Родителям рекомендуется проверить данные по вакцинации детей и обратиться в органы здравоохранения в случае выявления факта, что их дети получили вакцины из второй некачественной партии.

Органы здравоохранения провинций Хэбэй /Северный Китай/, Шаньдун и Аньхой /Восточный Китай/, а также Чунцина /Юго-Западный Китай/ будут осуществлять контроль за процессом повторной вакцинации под руководством указанного комитета. —0—