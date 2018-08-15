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Китай продолжит повторную вакцинацию детей, которые получали некачественные лекарственные препараты
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Китай продолжит повторную вакцинацию детей, которые получали некачественные лекарственные препараты 

ИА Синьхуа 15 августа 2018
Пекин, 15 августа /Синьхуа/ — Органы здравоохранения КНР приняли решение о повторной вакцинации дополнительной группы детей, которые ранее получили некачественные КДС-вакцины /против коклюша, дифтерии и столбняка/. Об этом сегодня сообщил в обнародованном совместно с профильными структурами официальном документе Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
Подобные меры связаны с ранним выявлением двух партий некачественной КДС-вакцины, которые были поставлены компанией Changchun Changsheng Life Sciences. Повторная вакцинация группы детей, которые проходили лечение с использованием лекарств из первой партии, началась еще в феврале.
Родителям рекомендуется проверить данные по вакцинации детей и обратиться в органы здравоохранения в случае выявления факта, что их дети получили вакцины из второй некачественной партии.
Органы здравоохранения провинций Хэбэй /Северный Китай/, Шаньдун и Аньхой /Восточный Китай/, а также Чунцина /Юго-Западный Китай/ будут осуществлять контроль за процессом повторной вакцинации под руководством указанного комитета. —0—
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