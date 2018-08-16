Ещё
Около 1,7 млн находящихся в трудной ситуации детей отдохнули летом в российских лагерях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Около 1,7 млн находящихся в трудной ситуации детей отдохнули летом в российских лагерях 

Агентство «Москва» 16 августа 2018
Об этом журналистам сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
«В прошлом году в наших лагерях отдохнули 1,4 млн детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, такие ситуации бывают. В этом году — это 1,7 млн детишек, то есть на 300 тыс. больше. И это тоже отрадно, что можно полноценно отдохнуть и подготовиться к новому учебному году», — сказала О. Васильева.
Министр также отметила, что министерство ужесточило правила отбора сотрудников детских летних лагерей. «Главная задача — обеспечить безопасность в наших 46 тыс. организациях оздоровления и отдыха детей. Что нам удалось сделать: коллеги не смогут участвовать в конкурсах по организации детского отдыха, если они работали в этом направлении менее трех лет. Это очень жесткое требование, поэтому люди, которые абсолютно не связаны с этим направлением, участвовать в региональных конкурсах, конечно, не могут», — подчеркнула О. Васильева.
Агентство «Москва»: последние новости
В Мосгордуме призвали родителей выбирать семейные детсады вместо частных ради безопасности детей Перевозки детей на курорты в поездах дальнего следования ФПК с июня выросли на 3% - до 350 тыс. человек Пять центров оказания услуг для бизнеса планируют создать в Подмосковье до конца года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение