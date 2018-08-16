Около 1,7 млн находящихся в трудной ситуации детей отдохнули летом в российских лагерях

Об этом журналистам сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«В прошлом году в наших лагерях отдохнули 1,4 млн детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, такие ситуации бывают. В этом году — это 1,7 млн детишек, то есть на 300 тыс. больше. И это тоже отрадно, что можно полноценно отдохнуть и подготовиться к новому учебному году», — сказала О. Васильева.

Министр также отметила, что министерство ужесточило правила отбора сотрудников детских летних лагерей. «Главная задача — обеспечить безопасность в наших 46 тыс. организациях оздоровления и отдыха детей. Что нам удалось сделать: коллеги не смогут участвовать в конкурсах по организации детского отдыха, если они работали в этом направлении менее трех лет. Это очень жесткое требование, поэтому люди, которые абсолютно не связаны с этим направлением, участвовать в региональных конкурсах, конечно, не могут», — подчеркнула О. Васильева.