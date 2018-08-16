Ещё
20 фото маленьких москвичей начала 1960-го
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

20 фото маленьких москвичей начала 1960-го 

BigPikcha.ru 16 августа 2018
Фото: BigPikcha.ru
Американский фотограф и журналист Карл Миданс в начале 1960-го года по заказу журнала LIFE сделал серию потрясающих цветных снимков московских детей. Предлагаю вам совершить путешествие в зимнюю Москву того далекого времени и узнать, как выглядела столица и ее маленькие жители.
1. На Театральной площади
2. Девочка с недоверием смотрит на фотографа
3. Чтение на воздухе
4. Дети с санками на окраине Москвы
5. Ледяные скульптуры в Лужниках
6. Юные лыжники
7. Дети на парке на Бульварном кольце
9. Пожалуй, самый популярный вид зимнего досуга советских детей — катание с ледяной горки.
10. Сколько радости приносило это занятие!
11. Малыш на санках
13. Бабушки на прогулке с внуками
14. В то время на улицах города можно было видеть множество голубей
15. Катание на санках в новом районе Москвы
16. Детские лыжи
17. На Бульварном кольце
18. Предположительно, парк в Измайлово
19. Каток
20. В Измайловском парке
BigPikcha.ru: последние новости
Вайнона Райдер и Киану Ривз поженились 26 лет назад на съемках фильма, но это не точно 7 закрытых дверей Кевина Спейси: откуда выгнали актера после секс-скандала Свой среди чужих: как болеть за свою сборную, если вокруг одни фанаты соперников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение