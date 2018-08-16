20 фото маленьких москвичей начала 1960-го 

Американский фотограф и журналист Карл Миданс в начале 1960-го года по заказу журнала LIFE сделал серию потрясающих цветных снимков московских детей. Предлагаю вам совершить путешествие в зимнюю Москву того далекого времени и узнать, как выглядела столица и ее маленькие жители.
1. На Театральной площади
2. Девочка с недоверием смотрит на фотографа
3. Чтение на воздухе
4. Дети с санками на окраине Москвы
5. Ледяные скульптуры в Лужниках
6. Юные лыжники
7. Дети на парке на Бульварном кольце
9. Пожалуй, самый популярный вид зимнего досуга советских детей — катание с ледяной горки.
10. Сколько радости приносило это занятие!
11. Малыш на санках
13. Бабушки на прогулке с внуками
14. В то время на улицах города можно было видеть множество голубей
15. Катание на санках в новом районе Москвы
16. Детские лыжи
17. На Бульварном кольце
18. Предположительно, парк в Измайлово
19. Каток
20. В Измайловском парке