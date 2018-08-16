20 фото маленьких москвичей начала 1960-го

Американский фотограф и журналист Карл Миданс в начале 1960-го года по заказу журнала LIFE сделал серию потрясающих цветных снимков московских детей. Предлагаю вам совершить путешествие в зимнюю Москву того далекого времени и узнать, как выглядела столица и ее маленькие жители.

1. На Театральной площади

2. Девочка с недоверием смотрит на фотографа

3. Чтение на воздухе

4. Дети с санками на окраине Москвы

5. Ледяные скульптуры в Лужниках

6. Юные лыжники

7. Дети на парке на Бульварном кольце

9. Пожалуй, самый популярный вид зимнего досуга советских детей — катание с ледяной горки.

10. Сколько радости приносило это занятие!

11. Малыш на санках

13. Бабушки на прогулке с внуками

14. В то время на улицах города можно было видеть множество голубей

15. Катание на санках в новом районе Москвы

16. Детские лыжи

17. На Бульварном кольце

18. Предположительно, парк в Измайлово

19. Каток

20. В Измайловском парке