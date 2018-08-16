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Минпросвещения собралось помешать превращению приемных семей в «детские дома»
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Минпросвещения собралось помешать превращению приемных семей в «детские дома» 

Деловая газета «Взгляд» 16 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Максимальное число одновременно усыновляемых детей планируется сократить, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Сегодня норма о максимальном количестве приемных и родных детей в одной семье равна восьми, но Васильева выступила против того, чтобы семья была «как детский сад или семейный детский дом», передает ТАСС.
Планируется «очень здорово ужесточить» подбор родителей, а также требования к их психологическому обследованию. По ее словам, случаи насилия и убийств детей в приемных семьях свидетельствуют о том, что «подбор шел очень небрежно».
Также она выступила против разрешения усыновлять детей людям с ВИЧ.
На сегодняшний день, по информации Минпросвещения, в банке данных детей-сирот находится 48 тыс. анкет. Лишается родительских прав около 50 тыс. человек ежегодно.
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