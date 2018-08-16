Минпросвещения собралось помешать превращению приемных семей в «детские дома»

Максимальное число одновременно усыновляемых детей планируется сократить, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева

Сегодня норма о максимальном количестве приемных и родных детей в одной семье равна восьми, но Васильева выступила против того, чтобы семья была «как детский сад или семейный детский дом», передает ТАСС

Планируется «очень здорово ужесточить» подбор родителей, а также требования к их психологическому обследованию. По ее словам, случаи насилия и убийств детей в приемных семьях свидетельствуют о том, что «подбор шел очень небрежно».

Также она выступила против разрешения усыновлять детей людям с ВИЧ.

На сегодняшний день, по информации Минпросвещения, в банке данных детей-сирот находится 48 тыс. анкет. Лишается родительских прав около 50 тыс. человек ежегодно.