Ребенок часто болеет: что делать?

«Ребенок часто болеет» — вместо этой фразы я слышу: «сопли-сопли-сопли». Непрерывные сопли. Были опробованы и медикаментозные, и народные методы. Что-то помогало, что-то нет, но в любом случае сопли возвращались. Понадобилось некоторое время, чтобы понять, что лечение — не панацея, что корень проблемы глубже и решать ее нужно комплексно, перестроив в первую очередь образ жизни и ребенка, и свой. Не могу сказать, что было просто, но оно того стоило. К школе мы пришли уже со стандартными двумя ОРВИ — осенью и весной, без осложнений и затяжных больничных. Давайте попробуем разобраться — кто такие «часто болеющие дети» и что вообще с этим можно сделать.

Какие дети относятся к часто болеющим

Единого мнения по этому вопросу нет. Российские педиатры придерживаются мнения, что часто болеющий ребенок — это перенесший 4 и более ОРВИ в год. Американские медики считают нормой до 8 ОРВИ в течение года. Европейские врачи считают часто болеющими детей, перенесших больше 4 острых респираторных заболеваний. Доктор медицинских наук Макарова Зинаида Сергеевна предлагает выделять «истинно» и «условно» болеющих детей. Так, «условно» часто болеющие дети — это посещающие детские сады и другие дошкольные учреждения малыши, переболевшие ОРВИ 4-5 раз за первый год посещения. А «истинно» часто болеющие — это уже от 8 случаев в год, за каждый год посещения сада. Доктор Комаровский считает, что из часто болеющих в первый год посещения детского сада детей получаются мало болеющие взрослые, поскольку иммунитет получает возможность выработать устойчивость к различным видам инфекций. В нашей стране сейчас принята классификация часто болеющих детей по возрастам (согласно классификации А. А. Баранова и В. Ю. Альбицкого от 1986 г.):

От 0 до 1 года — 4 и больше ОРВИ в год.

От 1 года до 3 лет — 6 и больше ОРВИ в год.

От 4 до 5 лет — 5 и больше ОРВИ в год.

Старше 5 лет — 4 и более ОРВИ в год.

Все врачи рекомендуют обращать внимание на характер перенесенных заболеваний, их тяжесть и скорость реабилитации. При таком обилии подходов можно проследить одну закономерность: 4-5 раз переболеть за год — это нормально, и ни о каком подорванном иммунитете речи пока нет. Наоборот, иммунитет учится защищаться и формировать устойчивость к новым условиям, в том числе и к новым вирусам и бактериям.

Почему дети часто болеют

Причин на самом деле множество. На способность организма переносить инфекционные болезни влияет то, как мама носила беременность, как протекали роды, режим дня и окружение ребенка. Вот основные:

внутриутробные инфекции;

гипоксия и асфиксия плода;

недоношенность;

преждевременные роды;

искусственное вскармливание;

наличие таких заболеваний в грудном возрасте, как рахит, дисбактериоз, анемия и т. п. ;

аллергия и диатез;

наличие паразитов;

хронические заболевания;

самолечение;

неправильное питание (обилие сладкого и мучного в рационе ребенка);

отсутствие режима дня;

недостаточный отдых (например, отсутствие дневного сна);

отсутствие физической нагрузки;

ребенок мало времени проводит на свежем воздухе;

пассивное курение (когда родители или другие взрослые курят рядом с ребенком);

адаптационный период в дошкольном учреждении;

напряженная обстановка в семье;

постоянные стрессы;

длительный прием антибиотиков;

неблагоприятная экологическая обстановка.

Все эти факторы существенно снижают способность детского организма успешно справляться с инфекцией и вырабатывать к ней иммунитет. Повторные заболевания следуют одно за другим. Могут начаться осложнения в виде хронических ангин, бронхитов, ринитов, тонзиллитов и прочих «-итов».

Что делать

Самый популярный среди родителей выход при постоянных простудах — повышение иммунитета. И тут начинается скупка всякого рода иммуномодуляторов — от аптечных до гомеопатических. Родитель свято верит в волшебную таблетку для детского иммунитета. Так вот — их нет. Только медикаментозными средствами иммунитет не поднять и не укрепить. Потому что иммунитет — это сумма факторов, иногда с несколькими неизвестными, которые нужно выявить, тщательно проанализировать, найти недостающие и решить его индивидуально для каждого ребенка. Алгоритм действий вырабатывается родителями при помощи врача, исходя из индивидуальных особенностей ребенка и его условий жизни.

Как можно укрепить иммунитет

Частые ОРВИ — это сигнал о том, что у детского организма конфликт с окружающей средой. Проанализируйте жизнь и окружение ребенка и постарайтесь создать такие условия, при которых иммунитет начнет укрепляться без медикаментозной терапии.

Воздух в комнате и квартире — он должен быть чистым и свежим. Проветривание с утра и перед сном должно стать обязательным ритуалом. В детской комнате не должно быть много предметов, собирающих пыль, так называемых пылесборников — это мягкие игрушки, длинноворсовые ковры и покрывала. Влажную уборку детской лучше делать без моющих средств. Если есть возможность, приобретите пылесос с водяным фильтром. Большую роль играет чистота воздуха — сигаретный дым, пыль, запах не вынесенного вовремя мусора не способствуют чистоте воздуха в квартире.

Влажность в комнате — оптимальный показатель 50-70%. Пересушенный воздух отрицательно воздействует на слизистые оболочки, и они не могут справляться с болезнью. Лучший способ — купить увлажнитель воздуха в детскую. Если такой возможности нет, то можно вешать в комнате мокрые полотенца или простыни, менять их по мере высыхания. Отдавая ребенка в сад, поинтересуйтесь, как они увлажняют воздух в группе.

Температура в комнате — 18-20 градусов. Хорошо помогает специальный кран на радиатор отопления, который можно прикрутить и уменьшить температуру в комнате. Не забываем о проветриваниях.

Сон ребенка — в прохладной, проветренной комнате при температуре около 18 градусов. Текстиль лучше выбирать с неярким рисунком, поскольку яркие краски могут содержать аллергены.

Одежда малыша — одевать ребенка нужно по сезону. От перегрева иммунитет страдает даже больше, чем от переохлаждения. Доктор Комаровский советует руководствоваться следующим правилом: одежды на ребенке должно быть столько же, сколько и на взрослом. Одежду лучше выбирать из натуральных тканей — чтобы кожа дышала и нормально работала естественная терморегуляция организма. Стирать лучше специальными детскими порошками, с двойным полосканием.

Питание — главное правило: не перекармливать! У перекормленных детей, как правило, низкий иммунитет. Хорошо, если ребенок живет по режиму, тогда с приемом пищи не должно быть проблем — малыш к определенному времени сам проголодается. Если же по каким-то причинам вы не придерживаетесь режима дня, то кормить ребенка нужно тогда, когда он сам проголодается и захочет есть. Закармливать и докармливать тоже не рекомендуется. Само собой разумеется, что питание должно быть правильным. Говорим «нет» жирному, жареному, сладкому, сдобному и маринованному. «Да» — овощам, фруктам, кисломолочным продуктам, нежирному мясу и рыбе. Если на стол ребенка попадает «вредный» продукт — позаботьтесь о том, чтобы это не стало привычкой.

Питье — ребенок должен употреблять много жидкости. Поить лучше чистой водой комнатной температуры. Вместо покупных соков, из-за большого содержания в них сахара и консервантов, лучше давать ребенку домашние компоты, морсы и свежевыжатые соки собственного приготовления. Формула количества воды для ребенка — вес умножить на 30.

Гигиена ребенка — выработайте привычку мыть руки после улицы, после посещения туалета и перед едой. Для мытья используйте гипоаллергенные средства для купания. После приема ванны или душа, если на коже ребенка нет сыпи, покраснений или повреждений, хорошо ввести в привычку растирание сухим полотенцем. Растирания успокаивают перевозбужденных, нервных детей и, наоборот, стимулируют слишком вялых малышей.

Игрушки — при выборе игрушек обращайте внимание на то, как они моются. Мойте игрушки периодически, лучше обычной водой. Если игрушка имеет сильный и резкий запах, лучше отказаться от нее — скорее всего, она токсична и может вызвать аллергию.

Прогулки — в идеале каждый день и при любой погоде. Особенно полезны прогулки перед сном. Доктор Комаровский вообще советует гулять, даже если малыш болен, единственная причина для отказа от прогулки — высокая температура.

Закаливание — исключительно полезная процедура, особенно для часто болеющих малышей. Обязательно посоветуйтесь с врачом — когда и как лучше начать именно в вашем случае. К закаливанию относятся и массаж, и воздушные ванны для новорожденных, и прогулки. Если же речь идет о водных процедурах — вводить их нужно постепенно. Если вы поставите перед собой цель ввести закаливание в число постоянных ежедневных процедур — о частых простудах можно будет забыть. Но! Прерывать закаливание нельзя, даже небольшой перерыв может свести на нет все приложенные ранее усилия. Видео: доктор Комаровский о закаливании. www.youtube.com/watch?v=maY63UvNrIs&t=1333s

Летний отдых — в идеале, конечно, это месяц у моря. Но все лето в деревне тоже окажет на организм малыша благотворное воздействие. В любом случае хороший отдых — это отдых вне города.

Занятия спортом — любые виды спорта на свежем воздухе (лыжи, коньки, велосипед, легкая атлетика и т. д.). Если ребенок часто болеет, лучше воздержаться от занятий в бассейне и отложить их на то время, когда ребенок окрепнет.

Занятия в учреждениях дополнительного образования — если ребенок часто болеет, то начинать занятия нужно не раньше снижения частоты заболеваний в два раза. Дополнительные занятия — это дополнительная нагрузка на детский организм, а в случае с часто болеющим ребенком ее нужно свести к минимуму.

Какие анализы сдаются для составления иммунограммы

Для собственного успокоения можно сдать специальные анализы:

анализ крови на антитела;

соскоб на яйца глист;

анализ на лямблиоз;

общий анализ мочи и крови;

иммунограмму — комплексное обследование для оценки иммунного статуса пациента.

Но, опять же, по результатам анализов не будет назначено лечение, поскольку, как мы с вами уже выяснили, таблетки для иммунитета не существует.

Чего не нужно делать в случае частых заболеваний

Самое главное — не вешайте на своего ребенка ярлык иммунодефицита. Это редкое тяжелое заболевание. При частых простудах может возникнуть вторичный иммунодефицит. Это состояние появляется у рожденных здоровыми детей, у которых, под действием различных факторов, иммунная защита была ослаблена или не развилась как следует. Также не нужно:

избегать прививок (основные прививки направлены на защиту вашего ребенка, лучше придерживаться врачебного календаря и не пропускать положенные);

применять аптечные иммуномодуляторы (медикаментозные препараты не позволяют детскому организму самостоятельно вырабатывать иммунитет в каждом конкретном случае заболевания);

использовать гомеопатические средства (их эффективность не доказана клинически);

постоянно использовать антибиотики (антибиотики разрушают и без того слабенький иммунитет ребенка);

применять средства народной медицины (если в качестве профилактики заболеваний можно использовать средства, основанные на фруктах, овощах и меде, то для лечения вирусных инфекций они не подходят).

Как мы видим, в случае с часто болеющими детьми нет какой-либо схемы лечения иммунитета. Есть общий алгоритм действий, который нужно адаптировать под конкретного ребенка и его условия жизни. Не ищите волшебную таблетку для иммунитета, направьте усилия на создание комфортных условий жизни для малыша. Не пренебрегайте закаливанием. И вы увидите — не сразу, постепенно, частота простуд снизится, а может, и вовсе сойдет на нет.