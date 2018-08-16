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Врач рассказал, что делать при укусе осы или пчелы
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Врач рассказал, что делать при укусе осы или пчелы 

CHIPS journal 16 августа 2018
Фото: CHIPS journal
Новостное издание Вести. Медицина поговорило с врачом общей практики поликлиники № 8 Департамента здравоохранения Москвы Василием Фроловым и попросило рассказать, что делать, если ребенка или взрослого укусила оса. И главное — чего не делать. Из-за жаркой августовской погоды осы активизировались и могут представлять опасность, особенно для детей.
Отправляясь на природу с детьми, нужно следить, чтобы они не пили воду или сладкие напитки из открытых бутылок или стаканов, некоторое время стоявших на улице: осы могут забраться в посуду и при попытке ребенка проглотить жидкость могут укусить. Укусы в губу, язык или гортань — самые опасные, они требуют немедленного обращения к врачу.
Укусы осы или пчелы могут стать причиной головокружения, рвоты, могут вызвать анафилактический шок (резко снижается артериальное давление, возникает стеноз гортани, голос становится хриплым), судороги или потерю сознания, поэтому в случае любых сомнений или проявления опасных симптомов нужно показать ребенка медикам.
Что же делать, если укусила оса?
Осмотреть рану. Если осталось жало — аккуратно извлечь его, желательно при помощи пинцета. Руки и пинцет обязательно должны быть чистыми.
Если жало невозможно извлечь, выдавливать из раны его нельзя. Это может ускорить процесс проникновения токсинов.
Обработать место укуса антисептиком, который предотвратит попадание и развитие инфекции.
Наложить стерильную повязку.
Приложить лед, мокрый компресс — это поможет локализовать уменьшить боль.
Много пить. Это способствует обильному мочевыделению и выведению токсинов из организма.
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