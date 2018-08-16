Воспитательницу приговорили к исправительным работам за насилие над 11 детьми

В Башкирии суд приговорил воспитательницу детского сада к полутора годам исправительных работ за жестокое обращение с детьми. Об этом в четверг, 16 августа, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как установил суд, в 2016 году женщина жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула 5-летнюю девочку, из-за чего она ударилась головой о спинку кровати, другого 6-летнего ребенка женщина ударила кулаком по голове. Непослушных детей воспитательница на долгое время запирала в умывальной комнате.

После того, как дети пожаловались родителям, те обратились в правоохранительные органы . В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением»), суд приговорил ее к исправительным работам и запретил в течение двух лет заниматься педагогической деятельностью.