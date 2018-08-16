Более тысячи детей из Свердловской области приняли участие в профилактических квестах «Твоя жизнь — твоя ответственность»

Познавательные мероприятия прошли в рамках акции «Лето с #РДШ96» в 17 детских оздоровительных лагерях.

Организаторами квестов выступили Свердловское региональное отделения российского движения школьников и отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга.

Профилактическая бригада, состоящая из представителей областной наркологической больницы, городского центра медицинской профилактики, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, центра профилактики и борьбы со СПИД, международного проекта «Танцуй ради жизни», медиа-проекта «Выбираю жизнь» и Свердловского регионального отделения российского движения школьников, работала в течение двух месяцев.

«Забота о подрастающем поколении объединила множество неравнодушных организаций в стремлении объяснить подросткам важность здорового будущего. Участниками квеста стали дети в возрасте 14 — 17 лет. Каждая «служба» межведомственной бригады проводила свою станцию, посвященную определенной проблеме, будь то табакокурение, употребление наркотиков, алкоголя, антисоциальное поведение и т.п. Благодаря разнообразию представленных организаций, ребята смогли лично пообщаться с самыми разными специалистами системы муниципальной профилактики, задать все интересующие вопросы и узнать, где они могут получить профессиональную помощь в сложных жизненных ситуациях», — рассказала руководитель информационно-медийного направления Свердловского регионального отделения Российского движения школьников Мария Ткачук.

Свердловское отделение РДШ выступило организатором одной из станций квеста, на которой сотрудники знакомили детей с целями и задачами работы движения и подробно рассказывали о каждом из четырёх направлений деятельности («Гражданская активность», «Информационно-медийное направление», «Военно-патриотическое направление», «Личностное развитие»). Кроме этого, подростки выполняли тематические задания об основах здорового образа жизни в рамках деятельности разных направлений движения, приняли участие в конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы».