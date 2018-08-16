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На Planeta.ru запущен сбор средств в поддержку проекта по инклюзивному образованию на Юге России
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На Planeta.ru запущен сбор средств в поддержку проекта по инклюзивному образованию на Юге России 

Ростовские Вести 16 августа 2018
Благотворительный фонд «Помоги детям» продолжает развивать инклюзивные образовательные проекты для детей с аутизмом на Юге России. Результаты вдохновляют! Именно поэтому новый проект фонда «ВКЛЮЧИ!-2» на крупнейшей в Рунете краудфандинговой платформе Planeta.ru нуждается в поддержке. Любую внесенную сумму на развитие проекта компания «МегаФон» увеличит в 4 раза. В прошлом году Благотворительный фонд «Помоги детям» поддержал инициативы родителей детей с аутизмом в Ростове-на-Дону и Сочи, объединив их в единый проект «ВКЛЮЧИ!». Целью проекта стало создание специальных условий для включения учеников с особыми образовательными потребностями в обычные школы. Инклюзивный образовательный проект «ВКЛЮЧИ!» был поддержан на краудфандинговой платформе Planeta.ru Регулярная и последовательная работа над проектом в течение прошлого года дала замечательные результаты и ценный опыт, которые Фонд готов в новом учебном году распространять на других площадках Ростовской области и Краснодарского края. Президент Фонда «Помоги детям» Нина Новикова: «Для некоторых детей в нашей стране пойти в школу непросто. Чтобы дети с аутизмом могли учиться вместе со своими сверстниками, необходимы значительные усилия огромного количества взрослых. И прежде всего родителей самих детей. Благодаря помощи компании МЕГАФОН и неравнодушных людей на площадке Planeta.ru было собрано 1350 000 рублей. Проект доказал свою эффективность! У всех детей наблюдается устойчивая положительная динамика». Так, в Ростовской области будут открыты еще два класса по инклюзивной модели «Ресурсный класс». В городе Сочи начнет работу еще один инклюзивный класс, а также будет оборудована ресурсная группа в одном из детских садов города. Для финансового обеспечения нового проекта БФ «Помоги детям» снова начинает сбор средств. И снова очень хорошие условия! По договору сотрудничества Planeta.ru и компании «МегаФон», любая полученная до 1 сентября 2018 года сумма в поддержку проекта «ВКЛЮЧИ!-2» будет увеличена в четыре раза. Дети с аутизмом могут быть успешными, если создать для них в школе специальные условия. Благодаря вкладу каждого неравнодушного человека, Благотворительный фонд «ПОМОГИ ДЕТЯМ» сможет и в этом году активно и эффективно способствовать развитию инклюзивного образования в Ростовской области и Краснодарском крае. Сбор пожертвований осуществляется по https://planeta.ru/campaigns/vkluchi2 Благотворительный фонд «Помоги детям» призывает земляков поддержать проект и подарить особым детям шанс на достойное будущее!
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