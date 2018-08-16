Мальчик, упавший с балкона на Тульской, переведен из реанимации в обычную палату

Инцидент на Тульской произошёл неделю назад, 9 августа

Четырёхлетний мальчик, который выпал с незастекленного балкона квартиры на Тульской, идёт на поправку. Пострадавший ребёнок, упавший с четвертого этажа, переведен из реанимации в отделение с общим режимом.

— На данный момент стабилизированы все жизненно важные функции, и в реанимационных мероприятиях пациент не нуждается. Он находится на стационарном лечении в условиях профильного отделения общего режима, — пояснила 72.ru Анастасия Дембицкая, пресс-секретарь ОКБ №2. Инцидент произошёл неделю назад, 9 августа. С незастекленного балкона четвертого этажа упал четырехлетний малыш и выжил. Сначала ребенок был в тяжелом состоянии, мальчик лежал в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Это не первый случай, когда подобные случаи заканчиваются хорошо. В июне из больницы выписали 11-месячного малыша, который выпал с 10 этажа. Тогда в больницу ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии. Первые несколько недель он провел в реанимации, но вскоре благодаря усилиям тюменских врачей быстро пошел на поправку.

В этом году из окон и с балконов тюменских высоток выпали 11 детей. Шестеро из них от полученных травм скончались. Последний трагический случай произошёл 8 августа на улице Мельничной, где с высоты седьмого этажа упал двухгодовалый малыш и погиб. Окна в квартире были открыты настежь, малышу хватило нескольких минут, чтобы вскарабкаться на подоконник.

В каком возрасте ребенок может самостоятельно забраться на подоконник, когда появляется осознанный инстинкт самосохранения и почему маленьких детей нельзя ставить на окна? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем материале.