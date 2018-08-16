В Уфе осудили бывшую воспитательницу детсада, которая избивала детей 

Вступил в силу приговор бывшей сотруднице детского сада, жестоко обращавшейся с детьми Ишимбайский городской суд утвердил приговор в отношении 45-летнего бывшего воспитателя детского сада «Василек». Ранее мировой судья по Ишимбайскому району и г. Ишимбай приговорил ее к полутора годам исправительных работ за совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением). Ей также запрещено в течение 2 лет заниматься педагогической деятельностью. В суде установлено, что в декабре 2016 года сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с 11 воспитанниками. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула 5-летнюю девочку, из-за чего она ударилась головой о спинку кровати, другого 6-летнего ребенка женщина ударила кулаком по голове. За непослушание воспитательница на продолжительное время запирала детей в умывальной комнате. Узнав от несовершеннолетних о случившемся, их родители обратились в правоохранительные органы. Осуждённая не согласилась с приговором суда и потребовала своего оправдания в апелляционном порядке. Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры о доказанности вины воспитателя и оставил назначенное наказание в силе.