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Лев в зоопарке попытался избавиться от отдыхающего ребенка
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Лев в зоопарке попытался избавиться от отдыхающего ребенка 

Lenta.ru 16 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Посетители сафари-парка в Дубае (ОАЭ) сняли на видео момент, как лев подошел к ребенку и попытался напасть на него через стекло. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
По словам отца мальчика по имени Адам, ребенок утомился и присел на приступку передохнуть. В этот момент к нему сзади подкрался лев и попыталась согнать лапой мальчика.
Сам Адам некоторое время не замечал происходящее, потому что сидел спиной к вольеру. Но даже когда ребенок обернулся и увидел хищника, он не испугался, а с интересом принялся его разглядывать. Животное продолжало свои попытки под крики и смех посетителей.
В конце июня сообщалось о том, как в американском зоопарке тигр о попытался напасть на посетителя. Хищник осторожно погрузился в воду и дважды прыгнул на стекло.
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