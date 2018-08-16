Лев в зоопарке попытался избавиться от отдыхающего ребенка

Посетители сафари-парка в Дубае (ОАЭ) сняли на видео момент, как лев подошел к ребенку и попытался напасть на него через стекло. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

По словам отца мальчика по имени Адам, ребенок утомился и присел на приступку передохнуть. В этот момент к нему сзади подкрался лев и попыталась согнать лапой мальчика.

Сам Адам некоторое время не замечал происходящее, потому что сидел спиной к вольеру. Но даже когда ребенок обернулся и увидел хищника, он не испугался, а с интересом принялся его разглядывать. Животное продолжало свои попытки под крики и смех посетителей.

В конце июня сообщалось о том, как в американском зоопарке тигр о попытался напасть на посетителя. Хищник осторожно погрузился в воду и дважды прыгнул на стекло.