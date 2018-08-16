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В Ялте проверят детский сад, где девочку с аутизмом выгнали с праздника
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В Ялте проверят детский сад, где девочку с аутизмом выгнали с праздника 

РИА Новости 16 августа 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку инцидента в детском саду Ялты, где воспитатели якобы выгнали девочку с ограниченными возможностями с праздника, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Ялте воспитатели выгнали из детского сада 4-летнюю девочку с аутизмом, чтобы она не портила праздник. Ребенка отправили домой якобы из-за простуды, однако позже врачи подтвердили, что ребенок был здоров. Мать девочки, взяв в больнице справку, обратилась в прокуратуру.
"Прокуратура города Ялты проводит проверку по обращению матери малолетнего ребенка 2014 года рождения с ограниченными возможностями здоровья в связи с отказом принять его в группу 10 августа текущего года", — сказали в прокуратуре.
В частности, проверке подлежит исполнение в детсаду №24 требований в части организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
"При наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.
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