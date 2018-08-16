«Белый цветок» в Костроме: на предприятиях установят ящики для пожертвований

Этой осенью в Костромской области в шестой раз за историю современности пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Она объединит всех неравнодушных к чужим проблемам людей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. «Дни цветков» в России начали проводить с 1911 года по указу императора Николая II . Он и его семья горячо поддерживали мероприятие. Возобновлена акция была в 2013 году.

Сейчас акцию проводит благотворительный фонд Святителя Василия Великого, ассоциация благотворителей «Белый Цветок». Все собранные средства они направят на помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В Костроме акция начнется 2 сентября. На крупных предприятиях установят ящики для сбора денег. Работники пожертвуют средства, чтобы дети с нарушением зрения смогли купить обучающие компьютеры.

Пожертвования будут приниматься и на Сусанинской площади. Здесь для жертвователей пройдет концерт и ярмарка, выручка с которой тоже пойдет на благие цели.

Кроме того, на творческих площадках костромичам предложат сделать знаменитый белый цветок из разных материалов.

За последние пять лет проведения «Белого цветка» в регионе удалось завершить строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Школа лечебной педагогики», организовать отделение для недоношенных детей Костромской областной детской больницы, и отделение «Мать и дитя» на базе ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей».

Для организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» куплен комплект спортивных тренажеров, оборудование для оснащения игровой комнаты и учебная мебель.