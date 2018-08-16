Ещё
«Белый цветок» в Костроме: на предприятиях установят ящики для пожертвований
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Белый цветок» в Костроме: на предприятиях установят ящики для пожертвований 

k1news.ru 16 августа 2018
Фото: k1news.ru
Этой осенью в Костромской области в шестой раз за историю современности пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Она объединит всех неравнодушных к чужим проблемам людей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. «Дни цветков» в России начали проводить с 1911 года по указу императора Николая II. Он и его семья горячо поддерживали мероприятие. Возобновлена акция была в 2013 году.
Сейчас акцию проводит благотворительный фонд Святителя Василия Великого, ассоциация благотворителей «Белый Цветок». Все собранные средства они направят на помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
В Костроме акция начнется 2 сентября. На крупных предприятиях установят ящики для сбора денег. Работники пожертвуют средства, чтобы дети с нарушением зрения смогли купить обучающие компьютеры.
Пожертвования будут приниматься и на Сусанинской площади. Здесь для жертвователей пройдет концерт и ярмарка, выручка с которой тоже пойдет на благие цели.
Кроме того, на творческих площадках костромичам предложат сделать знаменитый белый цветок из разных материалов.
За последние пять лет проведения «Белого цветка» в регионе удалось завершить строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Школа лечебной педагогики», организовать отделение для недоношенных детей Костромской областной детской больницы, и отделение «Мать и дитя» на базе ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей».
Для организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» куплен комплект спортивных тренажеров, оборудование для оснащения игровой комнаты и учебная мебель.
k1news.ru: последние новости
Молодые костромские отцы вышли на защиту детей В Костроме пройдут народные гуляния «в стиле» Ефима Честнякова В Костроме пройдет социальная акция «Ребенок в окне»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение