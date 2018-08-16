В Тюменской области полицейские провели профилактическую акцию «Безопасные окна — безопасность ребенка»

Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Омутинский» провели профилактическую акцию «Безопасные окна — безопасность ребенка». Организаторы мероприятия напомнили родителям, какую опасность таят в себе открытые окна многоэтажных домов, и почему в связи с этим нельзя оставлять детей без присмотра.

Полицейские рассказали родителям, что опасно оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами, даже на несколько минут. Не позволять детям стоять или играть на подоконнике, а также не показывать как открывается окно. Москитная сетка тоже может представлять угрозу — так как она не выдержит веса даже самого маленького ребенка. Во избежание трагических последствий, инспекторы рекомендовали взрослым установить на окна специальные ограничители и замки.

В завершение полицейские вручили участникам акции листовки с советами, как избежать несчастных случаев.