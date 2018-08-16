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Сибирячка год притворялась ребёнком и жила в детдоме
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Сибирячка год притворялась ребёнком и жила в детдоме 

Аист на крыше 16 августа 2018
Фото: Аист на крыше
Жительница Алтайского края приехала в Москву и притворилась ребёнком. Женщине удалось год прожить в реабилитационном центре для детей, сообщает агентство «Москва».
Глава приюта уже обратился к правоохранителям, рассказав, что в прошлом году к ним пришла молодая на вид девушка, которая попросила помощи.
Девушка сообщила, что ей 16 лет, но документы показать не смогла. Работники реабилитационного центра ей поверили и предложили свои услуги.
Как именно выяснилось, что обманщице 25 лет — не сообщается. Однако известно, что на её содержание было потрачено более 1,5 миллиона рублей.
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Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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