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Английский оздоровительный ясли— детский сад «Цветничок» (дошкольное отделение школы «Знайка»)
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Английский оздоровительный ясли— детский сад «Цветничок» (дошкольное отделение школы «Знайка»)
CHIPS journal
16 августа 2018
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CHIPS journal
В садике работают медсестра и психолог.
Дети шести лет посещают подготовительный класс, занятия в котором позволяют им хорошо подготовиться к школе.
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