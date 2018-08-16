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Английский оздоровительный ясли— детский сад «Цветничок» (дошкольное отделение школы «Знайка»)
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Английский оздоровительный ясли— детский сад «Цветничок» (дошкольное отделение школы «Знайка») 

CHIPS journal 16 августа 2018
Фото: CHIPS journal
В садике работают медсестра и психолог.
Дети шести лет посещают подготовительный класс, занятия в котором позволяют им хорошо подготовиться к школе.
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