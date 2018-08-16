Английский оздоровительный ясли— детский сад «Цветничок» (дошкольное отделение школы «Знайка»)

В садике работают медсестра и психолог.

Дети шести лет посещают подготовительный класс, занятия в котором позволяют им хорошо подготовиться к школе.