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В Томской области сотрудники полиции провели познавательную кругосветку для школьников
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В Томской области сотрудники полиции провели познавательную кругосветку для школьников 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 августа 2018
В период летнего школьного отдыха сотрудниками полиции проводятся мероприятия по формированию навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций, реализуемые в рамках проекта «Я в безопасности!»
Накануне сотрудники северской полиции посетили образовательную площадку при представительстве ТГУ в ЗАТО Северск.
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск повторили с детьми правила дорожного движения, напомнили школьникам о правилах поведения на улицах, во дворах домов, катаясь на скейте и роликах, основных правилах при управлении велосипедом и самокатом, использования световозвращающих элементов в одежде. После этого ребята, с удовольствием собирали пазлы в виде дорожных знаков, и играли в веселую игру «Светофор».
Стражи порядка познакомили детей со специальными средствами сотрудников органов внутренних дел, ребята с восторгом примеряли на себя бронежилеты и каски. Каждый ребенок имел возможность представить и себя в роли настоящего полицейского, посидев за рулем патрульного автомобиля, включить звуковое сопровождение и даже воспользоваться громкоговорителем.
Дети внимательно и увлеченно слушали сотрудников полиции. В завершении мероприятия ребята поблагодарили гостей за интересную и познавательную встречу.
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