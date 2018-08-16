В Томской области сотрудники полиции провели познавательную кругосветку для школьников

В период летнего школьного отдыха сотрудниками полиции проводятся мероприятия по формированию навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций, реализуемые в рамках проекта «Я в безопасности!»

Накануне сотрудники северской полиции посетили образовательную площадку при представительстве ТГУ в ЗАТО Северск.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск повторили с детьми правила дорожного движения, напомнили школьникам о правилах поведения на улицах, во дворах домов, катаясь на скейте и роликах, основных правилах при управлении велосипедом и самокатом, использования световозвращающих элементов в одежде. После этого ребята, с удовольствием собирали пазлы в виде дорожных знаков, и играли в веселую игру «Светофор».

Стражи порядка познакомили детей со специальными средствами сотрудников органов внутренних дел , ребята с восторгом примеряли на себя бронежилеты и каски. Каждый ребенок имел возможность представить и себя в роли настоящего полицейского, посидев за рулем патрульного автомобиля, включить звуковое сопровождение и даже воспользоваться громкоговорителем.

Дети внимательно и увлеченно слушали сотрудников полиции. В завершении мероприятия ребята поблагодарили гостей за интересную и познавательную встречу.