Медицинский пункт детского лагеря «Счастливый день» работал без лицензии

Руководитель ООО Детский центр «Счастливый день» в Приозерском районе Ленобласти привлечен к административной ответственности за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специальной лицензии

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры ЛО, проверкой установлено, что медицинский пункт данной организации состоит из кабинета врача процедурного кабинета, изоляторов для больных, а также санитарных узлов и душевых кабинок.

Также в штате лагеря работают 3 медицинских работника, однако предусмотренная законом лицензия на осуществление медицинской деятельности у организации отсутствует.

Руководитель признан виновным, ему назначен штраф 30 тыс. руб.

Ранее аналогичные нарушения выявлены еще в 4 организациях и учреждениях, осуществляющих работу с детьми.