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Медицинский пункт детского лагеря «Счастливый день» работал без лицензии
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Медицинский пункт детского лагеря «Счастливый день» работал без лицензии 

Ivyborg.ru 16 августа 2018
Фото: Ivyborg.ru
Руководитель ООО Детский центр «Счастливый день» в Приозерском районе Ленобласти привлечен к административной ответственности за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специальной лицензии
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры ЛО, проверкой установлено, что медицинский пункт данной организации состоит из кабинета врача процедурного кабинета, изоляторов для больных, а также санитарных узлов и душевых кабинок.
Также в штате лагеря работают 3 медицинских работника, однако предусмотренная законом лицензия на осуществление медицинской деятельности у организации отсутствует.
Руководитель признан виновным, ему назначен штраф 30 тыс. руб.
Ранее аналогичные нарушения выявлены еще в 4 организациях и учреждениях, осуществляющих работу с детьми.
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