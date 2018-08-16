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Участники «Московской смены» совершили «путешествие» в библиотеке
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Участники «Московской смены» совершили «путешествие» в библиотеке 

Управа района Новогиреево 16 августа 2018
Фото: Управа района Новогиреево
В честь Дня железнодорожника ребята проехали станции «Отвечайкино» и «Отгадайкино».
Участники «Московской смены» — дети из трех районов: Перово, Ивановское и Новогиреево, отдыхающие на базе Территориального центра социального обслуживания «Новогиреево», посетили детскую библиотеку № 100 и отметили там День железнодорожника веселым и познавательным «путешествием». «Поезд» с юными эрудитами отправился со станции «Библиотечная» и проходил через станции Отвечайкино», «Величайкино», «Составляйкино», «Выбирайкино» и «Отгадайкино». На остановках дети отвечали на вопросы викторин и конкурсов, отгадывали загадки и решали кроссворды, играли в игры. Ребята остались очень довольны «путешествием» и покидали гостеприимную библиотеку в прекрасном настроении.
Фото — ТЦСО «Новогиреево».
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