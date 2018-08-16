Детсад-долгострой на улице Ратнера обещают возвести к концу года

Более трёх тысяч детей стоят в очереди в детсады в Самаре

Минстрой Самарской области согласился софинансировать строительство здания на улице Георгия Ратнера, 25. Там планируют разместить новый детский сад.

— Стройка была заморожена с 2016 года. Не выделяли средств. Сейчас нам Минстрой гарантировал финансирование объекта в размере 68 миллионов рублей. В бюджете города на текущий год заложено 3 миллиона 900 тысяч рублей на завершение строительства садика, — рассказал в четверг, 16 августа, депутатам гордумы руководитель управления капитального строительства самарского департамента градостроительства Виталий Толочный.

По его словам, для продолжения работ не хватает ещё 6 миллионов рублей. Их должны дополнительно выделить из бюджета Самары, так как город обязан софинансировать строительство в размере не менее 12%.

— Мы попросили самарский департамент финансов выделить недостающие средства, — уточнил Виталий Толочный.

Очередь в детсады по Самаре составляет около 3,5 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. И около 6 тысяч детей в возрасте от 2 до 3 лет.