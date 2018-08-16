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Детсад-долгострой на улице Ратнера обещают возвести к концу года
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Детсад-долгострой на улице Ратнера обещают возвести к концу года 

63.ru 16 августа 2018
Фото: 63.ru
Более трёх тысяч детей стоят в очереди в детсады в Самаре
Минстрой Самарской области согласился софинансировать строительство здания на улице Георгия Ратнера, 25. Там планируют разместить новый детский сад.
— Стройка была заморожена с 2016 года. Не выделяли средств. Сейчас нам Минстрой гарантировал финансирование объекта в размере 68 миллионов рублей. В бюджете города на текущий год заложено 3 миллиона 900 тысяч рублей на завершение строительства садика, — рассказал в четверг, 16 августа, депутатам гордумы руководитель управления капитального строительства самарского департамента градостроительства Виталий Толочный.
По его словам, для продолжения работ не хватает ещё 6 миллионов рублей. Их должны дополнительно выделить из бюджета Самары, так как город обязан софинансировать строительство в размере не менее 12%.
— Мы попросили самарский департамент финансов выделить недостающие средства, — уточнил Виталий Толочный.
Очередь в детсады по Самаре составляет около 3,5 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. И около 6 тысяч детей в возрасте от 2 до 3 лет.
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