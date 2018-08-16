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День физкультурника отметили в детском саду на Совхозной
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День физкультурника отметили в детском саду на Совхозной 

Управа района Люблино 16 августа 2018
Фото: Управа района Люблино
Спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому Дню физкультурника, состоялся в дошкольном отделении № 5 школы № 460 по улице Совхозной в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Малыши играли в любимые подвижные игры и эстафеты на площадках для прогулки, дети старшего дошкольного возраста соревновались в силе, быстроте и ловкости на спортивной площадке. Ребята с удовольствием выполнили задания, получили заряд бодрости и хорошего настроения, — добавил сотрудник дошкольного отделения.
Добавим, что дошкольное отделение № 5 школы № 460 находится по адресу улица Совхозная, дом 16, корпус 2. (ис)
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