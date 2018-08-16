Детские поликлиники ЮВАО будут работать в усиленном режиме до 16 сентября

В преддверии нового учебного года детские медучреждения в Юго-Восточном округе будут принимать посетителей и в выходные дни. В своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в усиленном режиме детские поликлиники будут работать с 20 августа до 16 сентября.

Открытие дополнительных кабинетов и переход дежурных врачей на ежедневный прием связаны с необходимостью москвичей оформлять справки о состоянии здоровья ребенка для школы, для детских садиков, для посещения спортивных секций. Справки можно будет получить во всех детских поликлиниках ЮВАО с 8:00 до 20:00 в будние дни, а в выходные — с 9:00 до 15:00.

Записаться на прием к участковому педиатру или к дежурному врачу можно с помощью электронной системы ЕМИАС, или получить талон на прием непосредственно в поликлинике через терминал.