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На Урале 12 детей заболели кишечной инфекцией после посещения кафе
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На Урале 12 детей заболели кишечной инфекцией после посещения кафе 

РИА Новости 16 августа 2018
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Двенадцать воспитанников спортклуба в Екатеринбурге заболели кишечной инфекцией, поев в кафе — четверо из них госпитализированы, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
"В период с 8 по 14 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось 12 детей. У детей — схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Госпитализированы четыре ребенка в возрасте до девяти лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. У заболевших выявлена острая кишечная инфекция", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, с 6 августа 2018 года 25 воспитанников спортивного клуба «Катюша» в возрасте от 6 до 12 лет занимались спортивной гимнастикой в помещении спортивного зала школы № 181 по улице Краснолесья, 22 в Екатеринбурге. Питание детей было организовано ООО «Созвездие Орион» в кафе «RedwoodCafe» по улице Чкалова, 241.
Надзорное ведомство уточняет, что в кафе «RedwoodCafe» выявлено нарушение условий хранения продуктов питания в виде отсутствия маркировки, а также нарушение условий хранения отходов. Кроме того, на предприятии отсутствовала техническая документация на продукцию собственного изготовления. Предположительно источником заражения стал повар кафе, у которого обнаружена острая кишечная инфекция. Повар отстранен от работы и направлен в больницу.
В отношении спортивного клуба «Катюша» возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в отношении ООО «Созвездие Орион» — по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлены материалы о временном запрете деятельности спортивного клуба «Катюша» и кафе «RedwoodCafe». Прокуратура направила материал проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустившим массовое заболевание детей, отмечает надзорное ведомство.
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