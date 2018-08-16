На Урале 12 детей заболели кишечной инфекцией после посещения кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости . Двенадцать воспитанников спортклуба в Екатеринбурге заболели кишечной инфекцией, поев в кафе — четверо из них госпитализированы, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

"В период с 8 по 14 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось 12 детей. У детей — схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Госпитализированы четыре ребенка в возрасте до девяти лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. У заболевших выявлена острая кишечная инфекция", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с 6 августа 2018 года 25 воспитанников спортивного клуба «Катюша» в возрасте от 6 до 12 лет занимались спортивной гимнастикой в помещении спортивного зала школы № 181 по улице Краснолесья, 22 в Екатеринбурге. Питание детей было организовано ООО «Созвездие Орион» в кафе «RedwoodCafe» по улице Чкалова, 241.

Надзорное ведомство уточняет, что в кафе «RedwoodCafe» выявлено нарушение условий хранения продуктов питания в виде отсутствия маркировки, а также нарушение условий хранения отходов. Кроме того, на предприятии отсутствовала техническая документация на продукцию собственного изготовления. Предположительно источником заражения стал повар кафе, у которого обнаружена острая кишечная инфекция. Повар отстранен от работы и направлен в больницу.

В отношении спортивного клуба «Катюша» возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в отношении ООО «Созвездие Орион» — по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».