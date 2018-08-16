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Прокуратура требует закрыть екатеринбургский спортклуб из-за отравления детей
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Прокуратура требует закрыть екатеринбургский спортклуб из-за отравления детей 

Уралинформбюро 16 августа 2018
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге прокуратура требует на время закрыть спортклуб «Катюша» на базе школы №181, где массово отравились дети. Соответствующие материалы направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
В период с 8 по 14 августа, во время сборов по спортивной гимнастике с кишечной инфекцией слегло 12 детей. Они жаловались на боль в животе, рвоту и недомогание. Четверых детей в возрасте до 9 лет госпитализировали.
Установлено, что питание юных спортсменов осуществлялось на базе кафе RedwoodCafe (ООО «Созвездие ОРИОН»). Источником заражения стал повар, его отстранили и отправили в больницу. Помимо этого, в общепите выявили многочисленные нарушения.
К настоящему времени в отношении спортклуба возбуждено административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также под «административку» попало ООО «Созвездие ОРИОН» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Прокуратура также требует закрыть кафе RedwoodCafe.
Материалы проверки надзорного ведомства направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустившим массовое заболевание детей.
Ранее по теме: На спортивных сборах в уральской столице массово отравились дети
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