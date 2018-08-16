Побегут ли мамы из декрета? Грядёт возрождение ясельной системы

Предлагается создавать группы раннего возраста в детских садах, где принимать малышей в ясли будут с двух месяцев.

Тем самым государство предоставит возможность молодым мамам раньше возвращаться на работу из отпуска по уходу за ребёнком.

Куда девать малыша

Все знают, что сразу после выписки из роддома родители новорождённого должны дать ему имя, получить свидетельство о рождении и сбегать в окружную администрацию, чтобы поставить на очередь в детский сад. Чем раньше это будет сделано, тем лучше. Проблема в том, что в Омске мало дошкольных учреждений. Ломают головы над этим чиновники, разводят руками депутаты — казна практически пуста. Хотя, конечно, с проблемой борются.

Так, в августе 2018 года планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 310 мест в микрорайоне «Рябиновка». В 2019 году предполагается достроить детсад на 140 мест на улице Краснознамённой и на 96 мест в 13-м микрорайоне, на улице Лисицкого появится детсад на 101 место и к школе № 138 пристроят помещение на 101 место. Кроме того, правительство региона рассматривает возможность приобретения у застройщика здания детсада на 290 мест в границах улиц 24-й Северной — Орджоникидзе — 28-й Северной. Ещё несколько учреждений возводятся в рамках муниципальной инвестиционной программы. Сейчас они находятся на разных стадиях строительства, это детские сады на улице Завертяева, 1-й Станционной, в посёлке Биофабрика.

Кроме того, в 2018 году девять групп на 198 мест появятся в уже действующих детских садах. Должны были в мэрии подумать об открытии четырёх групп на 80 мест в Центре дополнительного образования детей «Эврика», возможно, четыре группы можно открыть в детском саду № 314 на 80 мест, сейчас половину здания этого детского сада занимает детская поликлиника № 1.

Нехватка мест в дошкольных учреждениях — проблема повсеместная, российскому правительству пришлось взяться за её решение, создав нацпроект «Демо­графия». Согласно плану его реализации дошкольных учреждений будет больше, правда, новые места решили отдать для яслей. 1 млрд руб. поступит в Омскую область на эти цели.

«Чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться», — уточнил председатель правительства Дмитрий Медведев . А изменят ли «малышовые» группы ситуацию с очередями в детские сады? Явно нет.

Многим такое перераспределение видится весьма не­справедливым. Мамам и папам кажется, что дети от 3 до 7 лет нуждаются в садиках гораздо больше грудничковой малышни. Причины понятны — и социализация, и подготовка к школе, и выход на работу родителей. Этих проблем с ростом ребёнка становится всё больше. Нельзя ли строить сразу типовые ясли/сады?

История с декретом

Декрет «О пособии по беременности и родам» был принят в 1917 году. Но отпуск по уходу за ребёнком в СССР был короче современного, в разные годы составлял от трёх месяцев до полугода. Малышей полагалось отдавать в ясли. Считалось, что там уход и воспитание не уступают домашнему, на работу в ясельные группы брали квалифицированных нянечек и медсестёр. Правда, несмотря на все усилия, болели дети часто, мамы брали больничные листы, работодатель, а это государство, было недовольно.

В конце 70-х — начале 80-х годов декрет «вырос» до полутора лет. Советские педиатры считали, что у детей долгосрочная память формируется только с трёх лет, поэтому материнское присутствие, безусловно, полезно для ребёнка, но вовсе не обязательно. Потом медицина передумала. Стали говорить о том, что у младенца есть острая необходимость в тесном физическом контакте с мамой, в ход пошло такое понятие, как детская депривация. Отпуск по уходу за ребёнком продлили до трёх лет. С 2007 года в этот отпуск имеет право уйти не только мама. Его может оформить папа или любой другой член семьи — бабушка, дедушка или тётя.

Десятилетие детства

По закону мамы и сейчас могут выйти раньше из декрета, но детское пособие в этом случае сохранится и будет выплачиваться, если мама приступает к работе на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Если же мама выходит на полную ставку, на полный рабочий график, тогда детские пособия прекращают выплачивать.

С 2018 года в России стартовало «Десятилетие детства». Национальная программа затронет большой комплекс мер, касающихся здоровья, воспитания, образования, отдыха детей. Одно из основных направлений — повышение качества жизни семей с детьми. Выплаты получают родители первенца, если в семье рождается второй ребёнок, то появляется право на материнский капитал. Срок его действия продлён до 2021 года, а с этого года добавляется новая возможность, а именно, семьи могут получать ежемесячную денежную выплату.

Стимуляция рождаемости, как говорится, на лицо. Правда, будут ли эти дети обеспечены детскими садами и школами?

Инна Елецкая, директор департамента образования администрации города Омска: «Сейчас дошкольные учреждения города посещают 61 587 воспитанников, на учёте же для определения в детские сады стоят ещё 37 374 ребёнка. При этом направления в дошкольные учреждения при существующих возможностях комплектации на 2018-2019 учебный год получат 12 336 детей, из которых 7074 — от 2 до 3 лет, 5262 — от 3 до 7 лет. Потребность в местах в детских садах на 2018-2019 учебный год останется у 35 557 детей, из которых 21 636 — в возрасте от 2 месяцев до 2 лет, 8375 — от 2 до 3 лет, ещё 5546 малышам три года исполнится в 2018 году. Учитывая, что ясельных групп в омских дошкольных учреждениях нет вовсе, дефицит составит 13 921 место.

Среди городских округов самым необеспеченным местами в детских садах среди детей от двух лет стал Кировский, где в очереди поставлены 4144 ребёнка».

Яслей нет, но будут

Инесса Артёмова

«Ясли потребуют особых условий и затрат, — рассказала заместитель министра образования Омской области Инесса Артёмова. — Это другая мебель, кроватки, нужны будут пеленальные столики, памперсы. Понимаем, что возникнет необходимость создания условий для мамы, чей ребёнок находится на грудном вскармливании. На федеральном уровне решается вопрос о выделении субсидий для этого, надеемся, что Омская область получит средства. Но мы готовимся к этому уже сейчас. У нас есть проектно-сметная документация на четыре объекта, три из них в Кировском округе города Омска и один в Калачинске. Это касается строительства детских дошкольных учреждений с местами для ясельных групп. Есть объекты, которые можно при­обрести для этих целей. Всего же в Омской области планируется открыть порядка полутора тысяч мест для малышей».

Под присмотром

Александра Лысенко

— Такие ясли должны быть оборудованы онлайн-видеокамерами, чтобы мамы могли наблюдать за тем, как обращаются с их детьми. Они ведь не могут сказать, как к ним относятся. Доверять сегодня малыша постороннему, пусть и квалифицированному, специалисту нельзя. Сколько сейчас психов развелось! — рассказывает мама в декрете Александра Лысенко. — Моей младшей дочери полтора года, мне кажется, ей ещё рано в садик. Через полгода — нормально. Она уже начнёт говорить. Считаю так: дайте садик в два года, и мамы пойдут работать, потому что до трёх лет сидеть не стоит — теряются рабочие навыки. На одну зарплату мужа семье трудновато прожить. Если бы я была мамой-одиночкой, то такие ясли были бы очень кстати.

Ещё нюанс: кормление ребёнка. Но это не было бы проблемой для меня, надо — приду и два, и три раза. Единственное, хорошо, если бы работа находилась рядом, чтобы я не ехала через весь город для того, чтобы покормить малыша. И ещё вопрос: где такие работодатели, которые взяли бы маму с двухмесячным малышом в яслях?»

Кстати

Родители Ханты-Мансийского округа, чьи дети пошли не в государственный, а в частный детский сад, могут оплатить часть его стоимости средствами из окружного бюджета. Такая возможность появилась у граждан Югры с введением «сертификата дошкольника». Получить его можно либо прямо в детском саду при поступлении, либо через портал госуслуг. Говорят, что этот сертификат стал основным инструментом для вывода предпринимателей из тени. Ведь для того, чтобы получить право работать в этой системе, нужна официальная лицензия и соответствующий уровень образовательной программы в детском саду. В итоге, если в 2016 году в Югре был всего один лицензированный частный сад, то теперь их 23. Сертификаты активно востребованы именно среди тех родителей, которые выбирают негосударственных поставщиков. Более 2% югорских детей ходят к частнику. Размер финансового обеспечения — 3000 руб. в месяц на одного ребёнка. На сегодняшний день выдано почти 4,5 тыс. таких сертификатов.