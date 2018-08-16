В Москве после смерти ребенка в приемной семье проверяют орган опеки

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости Власти Москвы организовали внутреннюю проверку районного органа опеки после гибели ребенка в приемной семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы в четверг.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученик 7 класса столичной спецшколы из приемной семьи, который страдал умственной отсталостью первой степени, покончил с собой.

В пресс-службе рассказали, что на данный момент по факту гибели ребенка следственные мероприятия проводит СК РФ по Москве.

"Одновременно департаментом организована проверка деятельности органа опеки и попечительства по месту жительства приемной семьи по контролю за соблюдением прав несовершеннолетнего подопечного в приемной семье", — рассказали в пресс-службе.