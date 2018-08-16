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В Москве после смерти ребенка в приемной семье проверяют орган опеки
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В Москве после смерти ребенка в приемной семье проверяют орган опеки 

РИА Новости 16 августа 2018
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Москвы организовали внутреннюю проверку районного органа опеки после гибели ребенка в приемной семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы в четверг.
Ранее в СМИ появилась информация, что ученик 7 класса столичной спецшколы из приемной семьи, который страдал умственной отсталостью первой степени, покончил с собой.
В пресс-службе рассказали, что на данный момент по факту гибели ребенка следственные мероприятия проводит СК РФ по Москве.
"Одновременно департаментом организована проверка деятельности органа опеки и попечительства по месту жительства приемной семьи по контролю за соблюдением прав несовершеннолетнего подопечного в приемной семье", — рассказали в пресс-службе.
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