Инструкция для родителей: как выбрать безопасный школьный рюкзак

До начала нового (а для кого-то и первого) учебного года осталось всего пару недель, и родители школьников уже вовсю готовятся к 1 сентября. Специалисты из Роскачества тоже не остались в стороне: они проверили качество и безопасность рюкзаков, продающихся на школьных базарах и в детских магазинах, а также дали ценные советы по выбору школьных портфелей.

Итоги проверки

О плюсах

О минусах 6 советов по выбору школьного ранца

Итоги проверки

В рамках исследования эксперты закупили ранцы российского и зарубежного производства в различных ценовых категориях — от 700 до 12,5 тыс. рублей. Большинство из них приехало из Китая, но попадались и образцы, сшитые в Германии, Сербии и Японии. Все рюкзаки прошли проверку по 92 параметрам, и вот ее результаты.

О плюсах

К счастью, все закупленные рюкзаки были сшиты из безопасных материалов: ни в одном из них эксперты не обнаружили токсинов и формальдегида.

К тому же все ранцы были сшиты аккуратно, их швы оказались прочными, молнии — долговечными, а ручки — удобными. Также специалисты отметили, что практически все изделия оснащены светоотражающими элементами, что очень важно для безопасности детей. Кроме того, ни один из рюкзаков не линяет, не красится и не протирается.

О минусах

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К сожалению, не все производители оказались честны с потребителями: многие из них пользуются тем, что на рюкзаке можно не указывать, что он предназначен именно для детей, и не соблюдают требования, которые предъявляются к детским изделиям. Так, на многих ранцах изображены герои детских мультфильмов, при этом далеко не все подобные изделия пригодны для школьников младшего возраста. Одни оказались слишком тяжелыми, другие имели мягкую спинку, хотя рюкзаки для детей непременно должны быть жесткими. Что касается ранцев с мягкой спинкой, они подходят исключительно для детей старше 14 лет.

Это подтверждают и врачи-педиатры: по их мнению, неправильно подобранный рюкзак может причинить серьезный вред здоровью ребенка. Так, ранцы с мягкой спинкой могут привести к искривлению позвоночника, сколиозу, что в свою очередь может негативно сказаться на состоянии сердца и сосудов, органов дыхания и нервной системы. Но как же выбрать «правильный» рюкзак?

6 советов по выбору школьного ранца

1. Рюкзак должен быть школьным

Убедитесь, что перед вами не городской или туристический, а именно школьный рюкзак. На этикетке должна быть надпись: «рюкзак/ранец школьный».

2. Обратите внимание на возрастные ограничения

Выбирайте рюкзак в соответствии с возрастом ребенка: сумки для младших школьников должны быть легче и меньше, чем для старшеклассников. На этикетке должно быть указано ограничение по возрасту: 3+, 6+ или 14+.

3. Оцените вес и размер рюкзака

Рюкзаки для учащихся младших классов не могут весить больше 700 гр, а для детей среднего возраста подойдут рюкзаки весом до 1 кг. Размер тоже имеет значение: для учащихся 1–4 классов габариты ранца не должны превышать 36×26×10 см, допускаются отклонения до 3 см.

4. Проверьте жесткость спинки

Рюкзаки для детей до 14 лет должны быть оснащены несгибаемой спинкой — это важно для их осанки.

5. Изучите этикетку

Кроме вышеуказанной информации, этикетка должна содержать сведения об изготовителе, стране происхождения и составе материала. Причем написано все это должно быть на русском языке.

6. Важные детали

Важно, чтобы на рюкзаке присутствовали светоотражающие элементы, толщина лямок составляла не меньше 4 см, а ремни обязательно регулировались. В ранце должно быть достаточно отделений — как минимум два. В идеале материал должен быть водоотталкивающим и прочным. А еще вы не должны чувствовать от изделия постороннего, «химического» запаха.

Как сообщалось ранее, 60% школьных брюк в России оказались небезопасными для детей.