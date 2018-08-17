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Врача так и не дождались: в Башкирии мама с трехлетним малышом несколько часов ждали специалиста
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Врача так и не дождались: в Башкирии мама с трехлетним малышом несколько часов ждали специалиста 

ufa1.ru 17 августа 2018
Фото: ufa1.ru
Матери с пострадавшим ребенком пришлось уехать домой
К дисциплинарной ответственности привлекли врача-невролога городской больницы Нефтекамска. Прокуратура нашла в действиях специалиста грубые нарушения правил по оказанию помощи пациентам.
В приемный покой обратилась местная жительница с трехлетним ребенком у которого было подозрение на черепно-мозговую травму. Дежурный назначил ему рентген и консультацию невролога. Ждать врача пришлось долго, больше двух часов. И в итоге женщина так и не явилась, передав что примет их завтра. Мать с ребенком вынуждены были уехать домой.
Прокуратура Нефтекамска провела проверку и внесла представление в адрес главврача больницы, по рассмотрению которого, врача-невролога привлекли к дисциплинарной ответственности.
За плохую память недавно лишили статуса пятерых депутатов, забывших указать в отчетности несколько автомобилей.
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