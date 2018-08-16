Власти Крыма опровергли обвинения мамы, чью дочь-аутиста не пустили в детсад на праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. / ТАСС /. Четырехлетняя девочка— аутист не смогла попасть на утренник в детском саду в Ялте не потому, что ее туда не пустили, а потому была простужена, заявили ТАСС в министерстве образования и науки Крыма, тем самым опровергнув обвинения мамы ребенка.

"Ребенок не попал в детский сад не потому, что его на утренник не пустили, а потому что он был не совсем здоров", — сказал собеседник агентства.

Об инциденте, который произошел 10 августа, ранее сообщали местные СМИ. По данным журналистов, девочку-аутиста не пустили в детский сад, чтобы она «не портила праздник». Мама ребенка обратилась в прокуратуру . Надзорное ведомство организовало проверку.

Начальник управления образования администрации города Ялты Ренард Кутковский также считает «необоснованными и несостоятельными» обвинения, выдвигаемые матерью ребенка в адрес руководства детского сада. По его словам, ребенок действительно «имеет признаки аутизма, но не имеет соответствующей справки и входит в общую группу здоровья, вопреки рекомендациям пройти полное обследование».

"Его отстранение от занятий в дошкольном учреждении никак с этим не связано", — заявил собеседник агентства. «Так, 10 августа несовершеннолетний старший брат ребенка привел его в детский сад с признаками простуды, и после осмотра медсестрой матери ребенка в телефонном режиме было рекомендовано отправить его на обследование к врачу, чтобы не заражать других воспитанников сада. Матерью ребенка в ответ была получена справка о том, что на момент возникновения конфликта ребенок был полностью здоров», — объяснили в администрации города.

В министерстве дополнили, что несовершеннолетний не должен был приводить ребенка в детсад, это является нарушением.