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Власти Крыма опровергли обвинения мамы, чью дочь-аутиста не пустили в детсад на праздник
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Власти Крыма опровергли обвинения мамы, чью дочь-аутиста не пустили в детсад на праздник 

ТАСС 16 августа 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка— аутист не смогла попасть на утренник в детском саду в Ялте не потому, что ее туда не пустили, а потому была простужена, заявили ТАСС в министерстве образования и науки Крыма, тем самым опровергнув обвинения мамы ребенка.
"Ребенок не попал в детский сад не потому, что его на утренник не пустили, а потому что он был не совсем здоров", — сказал собеседник агентства.
Об инциденте, который произошел 10 августа, ранее сообщали местные СМИ. По данным журналистов, девочку-аутиста не пустили в детский сад, чтобы она «не портила праздник». Мама ребенка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку.
Начальник управления образования администрации города Ялты Ренард Кутковский также считает «необоснованными и несостоятельными» обвинения, выдвигаемые матерью ребенка в адрес руководства детского сада. По его словам, ребенок действительно «имеет признаки аутизма, но не имеет соответствующей справки и входит в общую группу здоровья, вопреки рекомендациям пройти полное обследование».
"Его отстранение от занятий в дошкольном учреждении никак с этим не связано", — заявил собеседник агентства. «Так, 10 августа несовершеннолетний старший брат ребенка привел его в детский сад с признаками простуды, и после осмотра медсестрой матери ребенка в телефонном режиме было рекомендовано отправить его на обследование к врачу, чтобы не заражать других воспитанников сада. Матерью ребенка в ответ была получена справка о том, что на момент возникновения конфликта ребенок был полностью здоров», — объяснили в администрации города.
В министерстве дополнили, что несовершеннолетний не должен был приводить ребенка в детсад, это является нарушением.
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