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Детский вопрос. В Иванове дошколят ждут в новом учебном году
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Детский вопрос. В Иванове дошколят ждут в новом учебном году 

АиФ Владимир 16 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
В некоторых дошкольных учреждениях города побывала «делегация» во главе с начальником управления образования администрации г. Иваново Еленой Юферовой.
Никакого отпуска
В саду № 163 ремонтируют пристройки на депутатские деньги, которые они выделили на выполнение наказов избирателей. В пристройке будут работать платные кружки, которые ребятишки смогут посещать, если того пожелают их родители.
Кстати, 163-й сад, в отличие от большинства других, работает всё лето, без коллективного ухода в отпуск всех сотрудников. Конечно, стройка и дети рядом — это опасно.
«Это очень сложно. Стараемся, чтобы дети никоим образом не попали в зону строительных работ. Конечно, территория стройки перегорожена сигнальной лентой, чтобы дети видели «территорию запрета». Воспитатели «неусыпно» следят за детьми на прогулке, чтобы никто не потерялся, не отошел в зону строительства», — говорит заведующая детским садом № 163 Анна Матвеева.
Всё, что планировали отремонтировать помимо пристройки, выполнили, заменили потолки и осветительные приборы в зале, выложили плиткой коридор. Кстати, в этом году в саду открыли ясельную группу на 18 малышей, 12 из которых уже приводят сюда.
Копилка на ремонт
Проверили и качество ремонта в саду № 23 на улице Радищева. В июле он не работал, поэтому ремонтировать его было легче.
В этом году здесь отремонтировали помещение прачечной, поменяли проводку, купили ещё одну стиральную машину. Отремонтировали буфет в одной из групп, заменили линолеум, провели ремонт мягкой кровли.
«В этом учебном году в «копилочке» детского сада было 225 тысяч. Вот на эти деньги мы и сделали ремонт», — говорит заведующая детским садом № 23 Татьяна Разумова.
Вообще, детсад на Радищева — по «возрасту» — заслуженный. Зданию 55 лет. Капитально его не ремонтировали. Впрочем, заведующая сообщила, что стараются его регулярно ремонтировать, не доводя дело до разрушения. И настораживает уж очень страшный асфальт на подъезде к детсаду. На это жалуются родители. Но этот вопрос пока остаётся неразрешённым.
Новый-новый сад  Хорошо то, что в городе не забывают строить и новые здания для дошколят. Сейчас, например, начали возводить новый сад в микрорайоне «Рождественский». Само здание будет трёхэтажным. Садик рассчитан на 240 мест, 68 из которых — в ясельных группах для малышей от 1,5 до 3 лет.
Полы первого этажа будут с подогревом, здесь планируют разместить группы раннего возраста. В каждой группе будут отдельная спальня, раздевалка, игровая и туалетная комнаты. Проектом предусмотрен физкультурный и музыкальный залы, компьютерный класс, а также медицинский блок, мини-прачечная, кухня. Для удобства подачи горячего питания с кухни в группы предусмотрели малый грузовой лифт. Кроме того, здесь будет работать лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории для прогулок малышни появятся игровые и физкультурные площадки, установят веранды. Полностью завершить строительство детсада планируют в 2019 году.
Комментарий
Глава города Иваново Владимир Шарыпов:
«Одна из наших главных задач — постепенно сократить очереди в дошкольные учреждения для детей от 1,5 лет. В Иванове это возможно только путём строительства новых детских садов. Для жителей Рождественского проблема особенно актуальна — это будет первый детский сад во всем микрорайоне».
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