Свердловский СК проверит массовое отравление детей на спортивных сборах 

Свердловские следователи заинтересовались массовым отравлением детей во время сборов по спортивной гимнастике. Специалисты Роспотребнадзора уже выявили причину возникновения острой кишечной инфекции, об этом сообщает в четверг, 16 августа, «АиФ-Урал».
Юные свердловчане находились на сборах по гимнастике в спортивном комплексе «Катюша», работавшем на базе школы №181. По данным регионального следственного комитета, на плохое самочувствие пожаловались 12 детей. За медпомощью они обратились в период с 8 по 14 августа. Девять детей были госпитализированы в больницу. Предварительный диагноз, который медики поставили малышам, — острая кишечная инфекция.
На сборах дети питались в «RedwoodCafe». В заведении общепита специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды, пищи, смывов с объектов окружающей среды. Также обследование прошли сотрудники кафе. По результатам проверки выяснилось, что источником инфекции послужил сотрудник заведения. Его уже остранили от работы.
«Кроме того, в ходе расследования установлено, что спортивный комплекс «Катюша» и кафе «RedwoodCafe» работали без уведомления о своей деятельности управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — отметили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
В отношении спортивного комплекса и кафе были составлены протоколы о временном приостановлении деятельности. Также был подготовлен иск в суд о ликвидации юридического лица в отношении ООО «Созвездие ОРИОН» и СК «Катюша». Сейчас ни заведение, ни спортивный комплекс не работают.
Массовым отравлением заинтересовались и в региональном следственном комитете. «В ходе доследственной проверки следствие СКР намерено детально разобраться в обстоятельствах инцидента, установить и опросить лиц, допустивших массовое заболевание детей. Также устанавливается точный источник и причина заражения, выясняется, насколько соблюдались в кафе нормы санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, этот летний сезон богат на массовые отравления детей. Так, в июне в детском лагере Кушвы отравились 64 воспитанника в возрасте от 7 до 12 лет, а также двое 18-летних вожатых. Причиной стали нарушения на пищеблоке и несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками. Кроме того, в июле в детском лагере под Верхней Пышмой также отравились несколько воспитанников, они были госпитализированы в больницу. Тогда, по данным роспотребнадзора, причиной отравления стали норавирус и стафилококк, которые распространились из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке.
Всего же в этом году специалисты выяснили, что в 64% свердловских лагерей нарушаются нормы санитарного законодательства. 44% случаев связаны с нарушениями при организации питания воспитанников. В связи с этим оздоровительные учреждения Среднего Урала получили штрафы на общую сумму в 2,5 млн рублей.