На строительство яслей в Нижнем Новгороде выделили свыше 20 миллионов рублей

На строительство яслей в двух детских садиках в Нижнем Новгороде дополнительно выделили 20,97 миллиона рублей. Об этом сегодня заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выездного совещания по вопросу капитального ремонта детского сада № 453.

Основной корпус детсада № 453 находится на улице Даргомыжского, дом 1, корпус 2, что в Ленинском районе. В мае прошлого года ему передали здание бывшего Дома ребёнка по Трамвайной, 83. Сейчас там идёт капитальный ремонт: создают ясли на шесть групп, которые вместят 120 детей возрастом от 2 месяцев до 3 лет. На данный момент в этом садике 11 групп, которые посещают 305 малышей.

Мэр Нижнего Новгорода сказал, что в детском саду № 68 на Есенина идут параллельные работы на 300 мест — 60 из них для ребятишек до 3 лет.

— Сейчас мы видим хороший фасад детского сада № 453, внутри проведено много отделочных работ, — отметил градоначальник. — Но в связи с тем, что на благоустройство не было выделено средств, мы обратились к губернатору за помощью для завершения работ в этом детсаду и на улице Есенина. Со стороны правительства Нижегородской области была оказана финансовая поддержка, которая помогла полностью решить этот вопрос.

Глава города заявил, что всего в этом году создадут 800 мест в детских садах Нижнего Новгорода.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что создание ясельных мест в детских садах — задача, поставленная Владимиром Путиным . В бывшем Доме ребёнка готовность составляет уже 85%.

— При проектировании было много упущений: в частности, не были предусмотрены дополнительные работы, например по благоустройству — замена асфальтового покрытия, укладка газонов, ремонт детской площадки, — заявил Глеб Никитин. — В будущем к таким вопросам нужно подходить комплексно, чтобы подобных ошибок не допускать.

В руководстве детского сада сообщили, что контракт на благоустройство заключат в сентябре, а все работы планируют завершить к концу текущего года.

Ранее мы писали про частные детские сады, которые официально работают в Нижнем Новгороде.