Школьник из Ставрополя сбежал от матери в детдом

Девятилетний мальчик поругался с матерью и убежал от неё в детский дом, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Вечером 15 августа спасателям довелось разыскивать юного беглеца на улицах Ставрополя. Мать сделала сыну замечание, и тот, обидевшись, сказал, что уходит в детдом. Женщина попыталась его остановить, но он убежал. Вместе с бабушкой мальчика она вызвала спасателей и сообщила им подробную информацию о ребёнке.

«Разделившись по территории, совместно со службой спасения города Ставрополь мы приступили к поискам ребенка, прочесывая территорию от Центрального парка до улицы Доваторцев. После нескольких часов обследования предполагаемых улиц и ближайших кустарников, мы обнаружили мальчика на пересечении улиц Мира и Пушкина», — рассказал ставропольский спасатель Игорь Обухов

Обидчивого беглеца вернули домой ближе к полуночи. Родители были очень встревожены и опечалены поступком мальчика.