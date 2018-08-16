Ещё
Школьник из Ставрополя сбежал от матери в детдом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Школьник из Ставрополя сбежал от матери в детдом 

АиФ Ставрополье 16 августа 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Девятилетний мальчик поругался с матерью и убежал от неё в детский дом, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Вечером 15 августа спасателям довелось разыскивать юного беглеца на улицах Ставрополя. Мать сделала сыну замечание, и тот, обидевшись, сказал, что уходит в детдом. Женщина попыталась его остановить, но он убежал. Вместе с бабушкой мальчика она вызвала спасателей и сообщила им подробную информацию о ребёнке.
«Разделившись по территории, совместно со службой спасения города Ставрополь мы приступили к поискам ребенка, прочесывая территорию от Центрального парка до улицы Доваторцев. После нескольких часов обследования предполагаемых улиц и ближайших кустарников, мы обнаружили мальчика на пересечении улиц Мира и Пушкина», — рассказал ставропольский спасатель Игорь Обухов.
Обидчивого беглеца вернули домой ближе к полуночи. Родители были очень встревожены и опечалены поступком мальчика.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольским детям бесплатно покажут мультики в музее На дорогах Пятигорска появятся муляжи детей Родителей приглашают на выставку детских товаров в Ставрополе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение