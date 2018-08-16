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Выйти из группы риска здоровым
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Выйти из группы риска здоровым 

Вечерняя Москва 16 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
В Москве сегодня проживают около 40 тысяч детей с инвалидностью. Для самых младших из них на базе Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой уже четыре года работает Служба ранней помощи.
Научно-практический центр (НПЦ) был открыт по инициативе вице-спикера Госдумы РФ Людмилы Швецовой, которая в течение 11 лет возглавляла социальный комплекс столицы и успела за это время помочь многим москвичам. Дело Людмилы Ивановны продолжается в центре, названном ее именем.
— Чаще всего в нашу службу обращаются в связи с нарушениями у детей функций опорно-двигательного аппарата и отставанием в умственном развитии. Но мы также помогаем малышам из группы риска. В этом главное отличие НПЦ от остальных центров реабилитации, где занимаются коррекцией уже имеющихся нарушений, — объясняет руководитель Службы ранней помощи Марина Бушуева. — Нашей целью является прежде всего профилактика детской инвалидности.
Выполнить сложную задачу помогает сочетание психолого-педагогической помощи и использование современной лечебно-диагностической базы. В службе есть отделения функциональной диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры, клиническая лаборатория и многое другое. Здесь работают профессионалы своего дела, высококлассные специалисты.
СПРАВКА
В Службе ранней помощи принимают детей от 1,5 до 3 лет, в том числе с признаками отставания в развитии. За время работы службы помощь специалистов получили уже более 400 детей. ГБУ НПЦ имени Л. И. Швецовой находится по адресу: ул. Лодочная, 15, корп. 2. Обратиться в центр можно по телефону 8 (499) 493-50-49.
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