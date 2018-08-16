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Детская поликлиника в проезде Березовой Рощи будет работать по обновленному графику
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Детская поликлиника в проезде Березовой Рощи будет работать по обновленному графику 

Управа района Хорошевский города Москвы 16 августа 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Детская городская поликлиника № 39 в преддверии нового учебного года будет работать в усиленном режиме. С 20 августа по 16 сентября в медицинском учреждении будут открыты дополнительные кабинеты выдачи справок, а дежурные врачи будут работать без выходных.
— Это позволит родителям быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для обучения в школе или пребывания детском саду, — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Записаться в дополнительные кабинеты можно как в день обращения, так и заранее. Они будут работать с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 — в выходные. В любой день недели можно будет посетить и кабинет дежурного врача: с 08.00 до 20.00 — в будние дни, с 09.00 до 15.00 — по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи: достаточно взять талон в инфомате или на стойке информации.
Телефон для справок: 8 (499) 762-64-06.
Напомним, что детская поликлиника расположена в проезде Березовой Рощи, 2. (еп)
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