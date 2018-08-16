На детской площадке между прудами вновь появились качели

Благодаря неравнодушному жителю района на детской площадке между прудами (на Введенского, 30/1) вновь появились качели.

Один из пользователей портала «Наш город» пожаловался на некачественное содержание детской площадки на улице Введенского, 30/1. Если конкретнее, то на исчезновение качелей: на детской площадке срезали качели. Житель попросил вновь установить качели, так как они были излюбленным местом отдыха детворы.

Проблема была решена за два дня. Специалисты отремонтировали качели. На сегодняшний день на детской площадке все малые архитектурные формы приведены в надлежащее состояние и пригодны к безопасной эксплуатации.