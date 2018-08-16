Малыши из Хорошевки посетили музей «Живые системы»

Участники летней смены центра социальной помощи семье и детям «Хорошевский» посетили интерактивный музей «Живые системы». Об этом сообщили в администрации центра.

— Это необычный музей, где дети узнали, как устроен организм человека. Все экспонаты в музее интерактивные и наглядно демонстрируют, как работают основные системы человека, — отметил собеседник издания.

Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам природы и узнать, как устроены живые системы. В экспозиции представлены 130 интерактивных экспонатов, которые дадут понять и почувствовать, как устроено все живое. (еп)