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Малыши из Хорошевки посетили музей «Живые системы»
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Малыши из Хорошевки посетили музей «Живые системы» 

Управа района Хорошевский города Москвы 16 августа 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Участники летней смены центра социальной помощи семье и детям «Хорошевский» посетили интерактивный музей «Живые системы». Об этом сообщили в администрации центра.
— Это необычный музей, где дети узнали, как устроен организм человека. Все экспонаты в музее интерактивные и наглядно демонстрируют, как работают основные системы человека, — отметил собеседник издания.
Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам природы и узнать, как устроены живые системы. В экспозиции представлены 130 интерактивных экспонатов, которые дадут понять и почувствовать, как устроено все живое. (еп)
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