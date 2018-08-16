Новорожденные москвичи получат именные деревья

Топ-1: В Москве началось обучение общественных наблюдателей

Алексей Шапошников: В Московском парламентском центре стартовало обучение волонтеров Корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы. Общественным наблюдателям предстоит обеспечить независимый и полномасштабный контроль за ходом голосования и подсчетом голосов на выборах Мэра Москвы 9 сентября.

Обучение пройдут более 4000 человек. Его проводят эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» и Московской городской избирательной комиссии. Общественные наблюдатели будут работать как на избирательных участках в Москве, так за ее пределами — на образованных «дачных» избирательных участках. Топ-2: В столице заработал сервис по записи ребенка в группу кратковременного пребывания

Алексей Шапошников: На mos.ru стала доступна новая электронная услуга по записи ребенка в группу кратковременного пребывания в детском саду. Услуга называется «Запись детский сад». Воспользоваться сервисом может один из родителей или законных представителей ребенка.

Для этого понадобятся паспортные данные заявителя и свидетельство о рождении ребенка. В заявлении можно указать детский сад и желаемый год поступления. Отмечу, что группы кратковременного пребывания помогают детям привыкнуть к новым условиям и коллективу перед посещением группы полного дня. Топ-3: У новорожденных москвичей появятся именные деревья

Алексей Шапошников: С весны следующего года в Москве начнут высаживать ели, липы, дубы, клены и другие деревья за каждого новорожденного. Такую акцию под названием «Наше дерево» решили проводить столичные власти . Такую идею городу предложили молодые родители.

Планируется, что новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении будет получать сертификат на высадку своего именного дерева. Чтобы воспользоваться сертификатом, родители малыша должны будут оставить заявку на портале mos.ru. Топ-4: Музей Победы отметит День фронтовой собаки

Алексей Шапошников: В воскресенье в Музее Победы пройдет мероприятие, посвященное подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. В музее состоится историческая реконструкция боевых действий времен Второй мировой войны. Кинологи и их собаки воссоздадут эпизоды «рельсовой войны» в Белоруссии.

На открытой площадке Музея Победы пройдут показательные выступления служебных собак. В детской зоне юные гости музея смогут поближе познакомиться с собаками во время специальных мастер-классов. Для посетителей также будут работать тематические фотозоны, где можно будет сделать фото с собаками-чемпионами.