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В День города жителей Лефортова ждут выступления казачьих ансамблей
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В День города жителей Лефортова ждут выступления казачьих ансамблей 

Управа района Лефортово 16 августа 2018
Фото: Управа района Лефортово
Подготовка Лефортова к празднованию Дня города стала одной из тем прошедшей 15 августа встречи главы управы района с местными жителями. Так, в субботу, 8 сентября, в парке Казачьей славы состоятся выступление казачьих ансамблей и мастер-классы, откроется выставка детского творчества. Об этом рассказала заместитель главы управы района по работе с населением Марина Осипова.
— Центральной площадкой празднования Дня города станет парк Казачьей славы, где 8 сентября пройдет культурно-массовое мероприятие с участием землячества ростовчан «Донская станица». Жители увидят выступления казачьих ансамблей, посетят выставку детского творчества, примут участие в мастер-классах, а детей ждут игровые площадки казачьего искусства и кадетских корпусов, — отметила Осипова.
По ее словам, 6 сентября на спортивных площадках Лефортова пройдут соревнования, «веселые старты», эстафеты, конкурсы детского творчества и показательные выступления, а в Лефортовском парке — интерактивная программа для семей с детьми «С Днем рождения, любимый город!». (еп)
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