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Автоинспекторы Бурятии встретились с детьми, прибывшими на отдых из пострадавшего от паводков Забайкалья
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Автоинспекторы Бурятии встретились с детьми, прибывшими на отдых из пострадавшего от паводков Забайкалья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 17 августа 2018
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Автоинспекторы Бурятии побывали в гостях у школьников, прибывших на отдых из пострадавшего от паводков Забайкальского края. 150 детей отдыхают на Байкале в летнем оздоровительном лагере школы олимпийского резерва.
Перед началом урока дорожной безопасности сотрудники ГИБДД поприветствовали юных гостей из соседнего региона и пожелали им отлично провести время на Байкале. После чего полицейские повторили с детьми правила безопасного поведения на дороге. Ребятам напомнили о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, как вести себя в автомобиле и на остановке общественного транспорта. Также школьники узнали о правилах дорожной безопасности для юных велосипедистов.
Ребята внимательно слушали автоинспекторов, отвечали на вопросы викторины по правилам дорожного движения и поддерживали сверстников, принявших участие в тренингах по безопасному участию в дорожном движении. Школьники показывали друг другу пример правильного перехода проезжей части, учились жестам регулировщика и рассказывали о правах и обязанностях пешеходов.
В завершение встречи полицейские раздали гостям тематические раскраски по правилам дорожного движения.
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