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В Астрахани работники детского сада скрыли падение ребенка из окна
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В Астрахани работники детского сада скрыли падение ребенка из окна 

РИА Новости 16 августа 2018
Фото: Вести.Ru
ВОЛГОГРАД, 16 авг — РИА Новости. Еще один детский сад в Астрахани привлек внимание правоохранителей после того, как 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа, а работники дошкольного учреждения скрыли этот факт от родителей ребенка.
Как сообщает в четверг Следственное управление СК России по области, в Астрахани 1 августа мальчик выпал из окна первого этажа детсада, забравшись на подоконник и облокотившись на москитную сетку.
"Персонал детского сада скрыл данный факт, пояснив матери, что ее ребенок получил травму бедра в результате падения с лестницы", — сообщает в релизе СУСК по Астраханской области.
Однако падение ребенка подтвердилось после просмотра записей видеонаблюдения. Как отмечает ведомство, в ходе проверки инцидента следствием будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада.
В августе широкий резонанс получила история, произошедшая в другом детсаду Астрахани. По версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад, где «в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения». Возбуждено уголовное дело, муж и жена находятся под стражей.
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