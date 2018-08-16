ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «ШКОЛА ИГРОВОГО ТЕАТРА» ПРИ МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ «ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 16…

ЗАПИСЬ: +79104835936, +79037970418, +79266041828

Официальный сайт театра: www.neglinka29.ru Официальный сайт студии: www.actingstudio.ru ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года. Проходят 2 раза в неделю, общий учебный курс составляет 24 часа в месяц. В младшей и подготовительной группе — один раз в неделю.

Старшая группа: 12-16 лет. Младшая: 8-11 лет. Подготовительная: 5 — 7.

ГДЕ ЗАНИМАЕМСЯ:

ПЛОЩАДКА 1. Театральный зал Пресненской управы (Шмитовский проезд, 2), метро «Улица 1905 года». Старшая группа: по вторникам и пятницам с 17.00 до 20.00. Младшая: по субботам с 14.00 до 18.00 ПЛОЩАДКА 2. Филиал театра под руководством Армена Джигарханяна (Кооперативная ул.,4), метро «Спортивная». Старшая группа: понедельник и четверг с 17.00 до 20.00. Младшая группа: по воскресеньям с 14.00 до 18.00 В ПРОГРАММЕ «ШКОЛЫ ИГРОВОГО ТЕАТРА»:

Ø АКТЕРСКИЕ КУРСЫ:

− актерское мастерство

− тренинги на концентрацию внимания

− роки эмоционального развития

− вокал

− развитие речи

− пластика и сцендвижение

− классический и современный танец

− этюды и другие элементы игрового театра

− участие в репетициях и постановках театра

− создание спектаклей

− специальный курс « я делаю кино»

− подготовка к поступлению в театральные ВУЗы

Ø УЧАСТИЕ В ТЕАТРАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ.

НАШИ ПЕДАГОГИ:

− актер Артем Кабидов (актерское мастерство (младшая группа), режиссура, съемка и монтаж видеофильмов, кинодело);

− заслуженный работник культуры РФ, музыкальный руководитель театра «Школа современной пьесы» Вера Николаева (вокал, хоровое драматическое пение);

− педагог по сценической речи Анна Смирнова (сценическая речь, актерское мастерство, режиссура);

− балетмейстер Светлана Кузянина (классический и современный танец);

− педагог по сценическому движению, режиссер-хореограф, лауреат международных конкурсов по степу — Владимир Беляйкин (пластическое движение и режиссура пластических композиций);

а также приглашенные педагоги по факультативным предметам (сценография, рисунок, история театра и т.д.).

НАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ И МАСТЕРА:

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ О НАС:

· МЫ НЕ ОТБИРАЕМ ОСОБО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, МЫ САМИ СОЗДАЕМ ТАЛАНТЫ.

· МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ, МЫ СТРОИМ ТЕАТР САМИ.

· МЫ НЕ ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЪЕМКИ В РЕКЛАМЕ И КИНО, МЫ УЧИМ.

Занятия в Студии — это, прежде всего ИГРА. Какие дети не любят игры? Но мы не просто играем. Игровой театр — самая передовая технология обучения актеров в мире. И одновременно — самый эффективный способ развить ребенка духовно, сделать его свободным и уверенным в себе человеком. Игровой театр — это и есть наш метод. Это то, что нужно взрослым, но также можно детям. Эксклюзивные авторские техники наших педагогов помогут вашим детям выработать сосредоточенность и способность концентрации на занятиях, что, безусловно, повысит успеваемость ребенка в школе, и сделает более легким приготовление уроков вне класса.

Пластическое движение поможет детям научиться владеть своим телом, а уроки риторики и сценической речи — не только правильно говорить, но и точно, в нужной форме доносить свою мысль до собеседника и блистать эрудицией в самых разных ситуациях.

Этюды и театральные постановки, в которых принимают участие дети, моделируют их поступки в реальной жизни, создают алгоритм правильного поведения в будущем. Театральные этюды — это «репетиция жизни», возможность попробовать все ее варианты в форме игры.

В наши планы входят экскурсии в театральные музеи и усадьбы, создание спектаклей, проведение мастер-классов известных актеров и режиссеров, что сделает досуг ваших детей интересным и расширит их культурный кругозор.

Для тех, кто захочет пойти на профессиональную сцену, будет организована старшая группа с целенаправленной подготовкой к поступлению в театральные ВУЗы. В программе Школы также мастер-классы, творческие вечера и лекции известных российских, зарубежных деятелей театра и кино.

Если ваш ребенок не выберет путь артиста, обучение у нас поможет ему стать более общительным, раскрепощенным, свободным и гармонично развитым, не говоря уже о проведении досуга в обществе сверстников, а не у компьютера или телевизора.

ГДЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ О НАС:

http://www.teatral-online.ru/news/21494/

http://actingstudio.ru/

https://www.facebook.com/groups/413848885442391/

https://vk.com/shkolaigrovogo

https://www.instagram.com/shkolaigrovogo/

https://www.youtube.com/channel/UCrr1NhUv7h_3H6MDgOTUSAA

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844283562317275&id=100002069160487&pnref=story

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