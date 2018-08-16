Ещё
Летнее приключение Детского радио
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Летнее приключение Детского радио 

Вечерняя Москва 16 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Детское радио в десятый раз отправило в круиз мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек. Более 300 туристов совершили путешествие на теплоходе в компании с любимыми радиоведущими.
На борту собрались ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иркутска, Самары и даже из Кандалакши Мурманской области. Маршрут «Круиза Детского радио» проходил в этом году от Санкт-Петербурга до Москвы, по пути юные туристы побывали на Валааме и в Кижах, провели «Веселые старты» в селе Коприно, прокатились на катере к знаменитой затопленной колокольне в Калязине, попали в средневековую Русь в «Сугорье» и даже увидели поединок на мечах.
На теплоходе тоже скучать было некогда — ребята вставали в 7 утра, чтобы успеть поучаствовать во всех интересных событиях вместе с ведущими Детского радио Але-Аленой, Лешей и почтальоном дядей Сашей.
Дети устраивали концерты, участвовали в создании радиопрограммы «Буль-буль радио», выпускали видеодайджест событий «Бульбуль ТВ», веселились на семейных дискотеках.
Запомнилась всем ярмарка Детского радио. Поделки, которые дети мастерили сами, можно было приобрести за особую валюту круиза — «детрадики». На вырученные средства ребята покупали настоящие игрушки.
КСТАТИ
«Круиз Детского радио» проходит каждое лето. Маленькие слушатели знакомятся с историей русских городов, узнают много нового и заряжаются яркими впечатлениями на весь год.
Вечерняя Москва: последние новости
Выйти из группы риска здоровым «Добрая волна»: море радости и надежды Детская диспансеризация: какие обследования следует пройти ребенку перед 1 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение