Летнее приключение Детского радио

Детское радио в десятый раз отправило в круиз мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек. Более 300 туристов совершили путешествие на теплоходе в компании с любимыми радиоведущими.

На борту собрались ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иркутска, Самары и даже из Кандалакши Мурманской области. Маршрут «Круиза Детского радио» проходил в этом году от Санкт-Петербурга до Москвы, по пути юные туристы побывали на Валааме и в Кижах, провели «Веселые старты» в селе Коприно, прокатились на катере к знаменитой затопленной колокольне в Калязине, попали в средневековую Русь в «Сугорье» и даже увидели поединок на мечах.

На теплоходе тоже скучать было некогда — ребята вставали в 7 утра, чтобы успеть поучаствовать во всех интересных событиях вместе с ведущими Детского радио Але-Аленой, Лешей и почтальоном дядей Сашей.

Дети устраивали концерты, участвовали в создании радиопрограммы «Буль-буль радио», выпускали видеодайджест событий «Бульбуль ТВ», веселились на семейных дискотеках.

Запомнилась всем ярмарка Детского радио. Поделки, которые дети мастерили сами, можно было приобрести за особую валюту круиза — «детрадики». На вырученные средства ребята покупали настоящие игрушки.

КСТАТИ

«Круиз Детского радио» проходит каждое лето. Маленькие слушатели знакомятся с историей русских городов, узнают много нового и заряжаются яркими впечатлениями на весь год.