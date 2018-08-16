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Помочь другим и себе: ДК «Нагатино» станет участником благотворительной акции
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Помочь другим и себе: ДК «Нагатино» станет участником благотворительной акции 

Управа района Нагатинский затон 16 августа 2018
Фото: Нагатинский затон
Дом культуры «Нагатино» станет участником общегородской благотворительной акции «Соберем ребенка в школу», которая состоится у торгового центра «Коломенский» 24 августа.
Там будет организован сбор школьных и канцелярских принадлежностей, игрушек, спортивной, повседневной и верхней одежды для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей.
— Сотрудники ДК «Нагатино» проведут мастер-классы, организуют музыкальное сопровождение. Конечно, мы расскажем о кружках и секциях, которые есть в нашем Доме культуры. Мы используем эту возможность, чтобы пригласить к себе детей района, ведь с 1 сентября начинается не только учебный год, но и новый творческий сезон, — сообщил редактору газеты «Нагатинский затон» сотрудник дома культуры Евгений Шугаев.
Обращаем внимание, что набор в кружки и секции ДК «Нагатино» уже начался, записаться туда онлайн можно здесь.
Фото: открытый архив изображений.
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