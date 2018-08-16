Юные жители Первомайского поучаствовали в спортивном празднике

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Сотрудники Дома культуры «Десна» 15 августа провели спортивный праздник для детей, который состоялся в рамках реализации программы по организации досуга учеников дошкольных и общеобразовательных учреждений.

— Ребята приняли участие в различных эстафетах. Они разделились на две команды: «Волки» и «Тигры». Дети придумали лозунги и кричалки. Наши гости сыграли в бадминтон, баскетбол, боулинг и посоревновались в прыжках в длину. Кроме этого, в программу мероприятия вошли конкурсы на ловкость и смекалку, — рассказала методист ДК «Десна» и организатор состязаний Ольга Курченко.

Она отметила, что все участники праздника получили памятные подарки.